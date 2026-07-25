رئیس پلیس راه مازندران از توقیف خودرو وانت سرقتی در محور "هراز" و نجات جان سارق فراری از غرق شدگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: ماموران پلیس راه "لاریجان" حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور هراز به یک دستگاه خودرو وانت مزدا که با سرعت زیاد و خطرآفرین در حال تردد بوده مظنون و خودرو را متوقف کردند.

او افزود: خودرو که دارای سابقه سرقت در سامانه پلیس بوده، سارق خودرو برای فرار از دست پلیس به سمت پایین جاده و رودخانه متواری که ناگهان در رودخانه خروشان هراز گرفتار و غرق شد.

سرهنگ عبادی با اشاره به ایثار و از خودگذشتگی ماموران پلیس راه از نجات جان این سارق از غرق شدگی و مرگ خبر داد و گفت: متهم برای ادامه تحقیقات در اختیار ماموران انتظامی و مرجع قضائی قرار گرفت.