باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تنگه هرمز؛ ارث پدری همه ایرانیان + فیلم

تنگه هرمز برای مردم ایران تنها یک آبراه راهبردی نیست، بلکه ارث پدری و بخشی از هویت ملی به شمار می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تنگه هرمز ارث پدری ایرانیان است؛ میراثی که حس مالکیت تعلق و همبستگی ملی نسبت به آن در سراسر کشور به چشم می‌خورد.

مطالب مرتبط
تنگه هرمز؛ ارث پدری همه ایرانیان + فیلم
young journalists club

بقائی: تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است

تنگه هرمز؛ ارث پدری همه ایرانیان + فیلم
young journalists club

۱۲ طرح برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز به مجلس رسید

تنگه هرمز؛ ارث پدری همه ایرانیان + فیلم
young journalists club

هرمز و باب‌المندب؛ کلیدهای طلایی که بازار نفت را منفجر کردند + فیلم

تنگه هرمز؛ ارث پدری همه ایرانیان + فیلم
young journalists club

از توپ‌های پرتغالی تا فتح هرمز؛ روایت قلعه‌ای در قلب خلیج فارس + فیلم

تنگه هرمز؛ ارث پدری همه ایرانیان + فیلم
young journalists club

دخالت مستقیم آمریکا و تداوم انسداد تنگه هرمز + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۸۶۲

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۷۹۲

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۵۰۸

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۴۹۷

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۴۹۳

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha