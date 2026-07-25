تنگه هرمز؛ ارث پدری همه ایرانیان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0627\u0631\u062b \u067e\u062f\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u061b \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b\u06cc \u06a9\u0647 \u062d\u0633 \u0645\u0627\u0644\u06a9\u06cc\u062a \u062a\u0639\u0644\u0642 \u0648 \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0686\u0634\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0631\u062f.\n