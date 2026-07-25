باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری اظهار کرد: فعالیت ابرهای همرفتی عصر امروز (۳ مرداد ۱۴۰۵) در شهرستان سراوان موجب وزش باد با سرعت ۷۶ کیلومتر بر ساعت و کاهش دید افقی به ۵۰ متر شد.
وی افزود: این سامانه همچنین در ایستگاه هواشناسی سراوان ۰.۵ میلیمتر بارندگی به ثبت رساند و بر اساس آخرین گزارشها، بارشهای ناشی از فعالیت سامانه مونسون در ۱۷ ایستگاه هواشناسی استان گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بیشترین میزان بارش ثبتشده مربوط به اسلامآباد سوران با ۵۴ میلیمتر بوده و پس از آن گُشت با ۱۴ میلیمتر، سوران با ۱۶ میلیمتر، کوشه با ۲۲ میلیمتر و خاش با ۷.۲ میلیمتر در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی بیان کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، در شمال سیستان و بلوچستان تا پایان هفته بهویژه از روز سهشنبه، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک ادامه خواهد داشت؛ در زاهدان و مناطق مرکزی استان نیز طی این مدت افزایش غبار، وزش باد و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
هشدار هواشناسی برای مناطق درگیر باد و گردوخاک
حیدری از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیشرو، هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و در زمان وقوع باد شدید و گردوخاک از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری و ساکنان مناطق شمالی، زاهدان و نواحی مرکزی استان، بهویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان، از ترددهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی پرهیز کنند.
منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان