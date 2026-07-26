باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید مجتبی حسینزاده، معاون پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، در گفتوگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برنامههای این مجموعه در حوزه بینالملل اظهار کرد: راهبرد پارک در توسعه بازارهای خارجی متناسب با شرایط روز در حال بازنگری است، اما توسعه تعاملات بینالمللی و حمایت از صادرات محصولات دانشبنیان همچنان یکی از اولویتهای اصلی به شمار میرود.
وی افزود: در سال گذشته و پیش از ایجاد محدودیتهای اخیر، تلاش شد شرکتهای فناور در قالب هیأتهای فناوری در نمایشگاههای معتبر بینالمللی حضور یابند. در همین راستا، حدود ۸۰ شرکت دانشبنیان با حمایت پارک در نمایشگاه جیتکس دبی شرکت کردند و توانمندیها و محصولات خود را به فعالان بازارهای جهانی معرفی کردند.
حسینزاده با بیان اینکه حضور در نمایشگاه تنها بخشی از برنامههای پارک بود، تصریح کرد: بازدید از پارکهای فناوری دبی و شارجه نیز در دستور کار قرار گرفت تا زمینه انتقال فناوری، تبادل تجربه و ایجاد همکاریهای مشترک میان شرکتهای ایرانی و مجموعههای فناور خارجی فراهم شود.
وی ادامه داد: در حاشیه این رویداد، نشستهای تخصصی، جلسات تجاری B۲B و B۲G و همچنین مذاکرات متعددی میان شرکتهای ایرانی و طرفهای خارجی برگزار شد که بخشی از آنها به انعقاد تفاهمنامههای همکاری انجامید.
معاون پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به آثار این تعاملات گفت: ارزیابی دقیق نتایج اقتصادی این همکاریها نیازمند بررسی عملکرد مالی و صادراتی شرکتها در آینده است، اما استقبال طرفهای خارجی و توافقات انجامشده نشاندهنده ظرفیت بالای شرکتهای دانشبنیان ایرانی برای حضور در بازارهای بینالمللی است.
وی تأکید کرد: با وجود تغییر شرایط منطقه، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه همکاریهای بینالمللی را متوقف نکرده و متناسب با شرایط، مسیرهای جدیدی برای حمایت از صادرات فناوری و گسترش ارتباطات خارجی شرکتهای دانشبنیان طراحی کرده است.