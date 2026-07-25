باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - رضا بابک، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون در آیین بزرگداشت مجید قناد در خانه تئاتر پای تریبون آمد و راجع به مجید قناد مزاحی کرد و گفت: من کوچک بودم که برنامههای عمو قناد را نگاه میکردم. درست میگویم؟ به شما عمو میگفتند؟ ما آن زمان خودمان تلویزیون نداشتیم و برنامهها را از طریق تلویزیون خالهام میدیدیم.
بابک ادامه داد: من همیشه به اجرای شما مجریان حسودی میکنم. اینکه به راحتی میتوانید شعر و دکلمه بگویید، بدون اینکه کلمهای از یادتان برود. اما من گاهی دیالوگ یادم میرود و حتی در صحبت کردن تپق میزنم. مجید مرد بزرگی است. تمام برنامههای او در دوره اش با نوآوری همراه بوده است. قناد به راحتی بچهها را به حرکت وامیداشت.
این بازیگر پیشکسوت مجید قناد را پدیده تئاتر دانست و افزود: آن زمان که بهرام بیضایی و عباس کیارستمی فیلم میساختند، ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان کتابهای شاملو را صفحه میکردیم، چقدر در زمان خودمان پیشرفته بودیم و توانسته بودیم ارتباط خوبی با کودکان و نوجوانان برقرار کنیم. بچههای آن دوره نیز بچههای خوبی شدند.
وی تئاتر، موسیقی و هنر را انسانساز معرفی و خاطرنشان کرد: من معتقدم باید از کودکی بچه را حداقل با یک هنر آشنا کرد؛ چون هنر کودک را برای نسل آینده تربیت میکند. اصولاً تئاتر، موسیقی و هنر انسانساز است. مجید با عشق تئاتر کار میکرد. او در رشته خود پدیده بود، همانطور که اکبر عبدی در رشته خود پدیده عجیب و غریب بود. به همین دلیل، اکبر را خیلی اذیت کردند. او مانند فردین و ملک مطیعی هوای بچههای پشت صحنه را داشت.