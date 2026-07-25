دو رسانه آمریکایی از احتمال تشدید حملات علیه ایران و در عین حال درنگ ترامپ برای مذاکرات خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ایبیسی نیوز گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا امروز (شنبه) با مشاوران خود دیدار و درباره گامهای بعدی در جنگ علیه ایران گفتوگو کرده است.
دو منبع آگاه مدعی شدند که در این نشست، گزینههای مختلفی از جمله احتمال گسترش قابلتوجه عملیات نظامی علیه ایران بررسی شده است.
در همین حال، رسانه آکسیوس میگوید که ترامپ تصمیم به تعلیق حملات علیه ایران گرفته است. گفته شده او به ارتش آمریکا دستور داده تا روز جمعه علیه ایران عملیاتی انجام ندهد.
این گزارش میافزاید که ترامپ چند ساعت پس از ورود هیئت عمانی به ایران برای مذاکرات جدید، تصمیم به تعلیق حملات گرفت.
دو منبع منطقهای نیز مدعی شدند که در مذاکرات پیشرفتهایی حاصل شده است و ایران و عمان میتوانند در آخر هفته به توافق برسند.
منبع: بریکینگ نیوز