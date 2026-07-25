با آغاز فصل برداشت نوبرانه خارک و رطب در نخلستان‌های آبادان، عطر و طعم تازه‌ترین محصول نخل‌های خوزستان بار دیگر به بازار می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - همزمان با آغاز فصل برداشت نوبرانه خارک و رطب در شهرستان آبادان، نخلستان‌های این منطقه بار دیگر میزبان برداشت یکی از ارزشمندترین محصولات کشاورزی کشور شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت:بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده جهاد کشاورزی، تولید خرما در آبادان امسال به حدود ۱۵۰ هزار تن خواهد رسید. این محصول که به‌صورت تازه، طبیعی و سالم برداشت می‌شود، نقش مهمی در تأمین بازار، رونق اقتصاد محلی و اشتغال کشاورزان منطقه دارد.

وی با تأکید بر حمایت از تولید بومی و پشتیبانی از کشاورزان، توسعه کمی و کیفی تولید خرما را از برنامه‌های مهم خود عنوان کرده است.

خرمای آبادان، به‌عنوان یکی از محصولات شاخص نخلستان‌های خوزستان، هر ساله با کیفیت مطلوب و طعم منحصربه‌فرد، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی و صادراتی دارد.

 

 

برچسب ها: خرما ، خوزستان
خبرهای مرتبط
خوزستان/
برآورد صادرات ۸۰ هزار تنی خرما از خوزستان/ صرفه‌جویی یک میلیاردمتر معکبی آب در بخش کشاورزی
اهواز/
برداشت خرما در خوزستان آغاز شد/ رتبه نخست استان در تولید خرما
خوزستان/
80 درصد خرماي خوزستان به نرخ توافقي خريداري شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پلمب ۲۲ مرکز غیرمجاز خدمات درمانی و زیبایی در اهواز
آغاز برداشت نوبرانه خارک و رطب در آبادان؛ پیش‌بینی تولید ۱۵۰ هزار تن خرما
آخرین اخبار
پلمب ۲۲ مرکز غیرمجاز خدمات درمانی و زیبایی در اهواز
آغاز برداشت نوبرانه خارک و رطب در آبادان؛ پیش‌بینی تولید ۱۵۰ هزار تن خرما
آغاز فرآیند بازسازی فولاد خوزستان و فولاد آتیه خاورمیانه
تردد ۳۳۴ هزار زائر از مرز‌های خوزستان
مراسم وداع و خاکسپاری چهار شهید حمله موشکی دشمن در اهواز برگزار شد
توزیع بیش از ۵ هزار تن کود کشاورزی در خرمشهر؛ گامی مؤثر برای افزایش بهره‌وری مزارع
تصادف در محور اهواز - شوش یک کشته و پنج مصدوم به جا گذاشت
دریافت اینترنت رایگان برای زائران اربعین حسینی در مرزهای خوزستان فراهم شد
استقرار دومین جایگاه سیار عرضه بنزین در مرز چذابه استان خوزستان