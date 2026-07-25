باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - همزمان با آغاز فصل برداشت نوبرانه خارک و رطب در شهرستان آبادان، نخلستانهای این منطقه بار دیگر میزبان برداشت یکی از ارزشمندترین محصولات کشاورزی کشور شدند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت:بر اساس پیشبینیهای انجامشده جهاد کشاورزی، تولید خرما در آبادان امسال به حدود ۱۵۰ هزار تن خواهد رسید. این محصول که بهصورت تازه، طبیعی و سالم برداشت میشود، نقش مهمی در تأمین بازار، رونق اقتصاد محلی و اشتغال کشاورزان منطقه دارد.
وی با تأکید بر حمایت از تولید بومی و پشتیبانی از کشاورزان، توسعه کمی و کیفی تولید خرما را از برنامههای مهم خود عنوان کرده است.
خرمای آبادان، بهعنوان یکی از محصولات شاخص نخلستانهای خوزستان، هر ساله با کیفیت مطلوب و طعم منحصربهفرد، جایگاه ویژهای در بازارهای داخلی و صادراتی دارد.