باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - همزمان با آغاز فصل برداشت نوبرانه خارک و رطب در شهرستان آبادان، نخلستان‌های این منطقه بار دیگر میزبان برداشت یکی از ارزشمندترین محصولات کشاورزی کشور شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت:بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده جهاد کشاورزی، تولید خرما در آبادان امسال به حدود ۱۵۰ هزار تن خواهد رسید. این محصول که به‌صورت تازه، طبیعی و سالم برداشت می‌شود، نقش مهمی در تأمین بازار، رونق اقتصاد محلی و اشتغال کشاورزان منطقه دارد.

وی با تأکید بر حمایت از تولید بومی و پشتیبانی از کشاورزان، توسعه کمی و کیفی تولید خرما را از برنامه‌های مهم خود عنوان کرده است.

خرمای آبادان، به‌عنوان یکی از محصولات شاخص نخلستان‌های خوزستان، هر ساله با کیفیت مطلوب و طعم منحصربه‌فرد، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی و صادراتی دارد.