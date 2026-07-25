باشگاه مس رفسنجان به تشریح آخرین وضعیت شکایت از رای فدراسیون فوتبال برای برگزاری بازی پلی‌آف لیگ برتر در دادگاه بین‌المللی ورزش پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه مس رفسنجان طی اطلاعیه‌ای آخرین وضعیت شکایت از رای فدراسیون فوتبال برای برگزاری بازی پلی‌آف لیگ برتر در دادگاه بین‌المللی ورزش را تشریح کرد. 

در اطلاعیه باشگاه مس رفسنجان آمده است: 

باشگاه مس رفسنجان پس از اطلاع از مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مبنی بر برگزاری دیدار پلی‌آف لیگ برتر که کاملا غیرقانونی و ناعادلانه بود بلافاصله اقدامات حقوقی لازم را برای جلوگیری از اجرا شدن این تصمیم و رسیدن حق به حقدار آغاز کرد.

در همین زمینه باشگاه مس ابتدا از مسیر مراجع داخلی و به صورت رسمی به فدراسیون فوتبال اعتراض و اعلام کرد تصمیم مذکور کاملا بر خلاف قوانین و آیین‌نامه مسابقات سازمان لیگ است و مصوبه تغییر تعداد تیم‌های صعود کننده به لیگ برتر باید پیش از آغاز مسابقات به باشگاه‌ها ابلاغ شود نه در میانه فصل. 

با وجود اعتراض و پیگیری‌های مکرر باشگاه، مسئولان فدراسیون توجهی به نامه‌های رسمی مس رفسنجان نکرده و عملا راهی جز شکایت به دادگاه عالی ورزش برای باشگاه مس باقی نگذاشتند. 

طبق هماهنگی به عمل آمده با هیئت مدیره باشگاه و همچنین همکاری مدیران شرکت ملی مس، شکایت رسمی باشگاه مس رفسنجان به دادگاه عالی ورزش ارسال شده و باشگاه با استفاده از وکلای مجرب بین‌المللی مسیر قانونی را برای گرفتن حق مس و مردم رفسنجان طی می‌کند. 

همچنین باشگاه مس رفسنجان با رد شایعات مربوط به رد شدن شکایت این باشگاه در CAS اعلام می‌کند، تنها مسأله‌ای که از سوی دادگاه عالی ورزش به باشگاه اعلام شده این است که با توجه به گذشتن تاریخ برگزاری مسابقه اعلامی پلی آف از سوی فدراسیون فوتبال ایران دستور موقت برای جلوگیری از برگزاری این دیدار صادر نمی‌شود که با توجه به گذشت از آن تاریخ امری بدیهی بوده است.

اما لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده اصلی یعنی چرایی اتخاذ تصمیم برای انجام این بازی از سوی فدراسیون، همچنان در دستور کار این دادگاه بوده و شکایت باشگاه مس رفسنجان از سوی CAS اعلام وصول شده است و بررسی این پرونده در دادگاه عالی ورزش ادامه دارد و در حال حاضر در مرحله تعیین داور و سپس استماع توضیحات طرفین است. 

باشگاه مس رفسنجان ضمن قدردانی از حفظ آرامش و اعتماد هواداران خونگرم رفسنجانی به باشگاه از رسانه‌های محترم تقاضا دارد از گمانه‌زنی درباره نتیجه این پرونده خودداری کرده و تا زمانی که تصمیم نهایی از سوی دادگاه بین‌المللی ورزش اتخاذ نشده از انتشار اخبار کذب و خلاف واقع پرهیز کنند. 

بدیهی است در صورت اعلام رای نهایی این پرونده، اخبار مرتبط از طریق رسانه‌های رسمی باشگاه اعلام خواهد شد.

برچسب ها: فوتبال ، مس رفسنجان
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