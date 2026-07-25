باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر امین علی‌پور، مدیر نظارت بر درمان، اعتباربخشی و صدور پروانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز، از پلمب ۲۲ مرکز متخلف در حوزه خدمات درمانی و زیبایی در شهر اهواز خبر داد.

وی در این باره توضیح داد: در ادامه طرح ویژه شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز خدمات درمانی و زیبایی و در راستای صیانت از سلامت شهروندان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با همکاری دادستانی استان و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، موفق به شناسایی و پلمب این مراکز طی مدت کمتر از ۳ ماه شده است.

دکتر علی‌پور با اشاره به اقدامات گسترده معاونت درمان در جهت صیانت از سلامت عمومی و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز حوزه سلامت، گفت: این مراکز بدون اخذ مجوزهای قانونی و خارج از ضوابط و مقررات وزارت بهداشت اقدام به دخالت‌های مخاطره‌آمیز در امور درمانی می‌کردند که پس از انجام بازرسی‌های نامحسوس، تشکیل پرونده و اخذ دستورات قضایی، فعالیت آن‌ها متوقف شد.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز