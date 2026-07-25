باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی؛ در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، با اشاره به پرداخت حقوق نیرو‌های حق‌التدریس در تابستان، از تلاش مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و مسئولان مربوط قدردانی کرد و گفت: پرداخت حقوق این نیرو‌ها به استفاده از ظرفیت آنان منوط شده و استان‌ها باید در این زمینه گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.

کاظمی تأکید کرد: معاونت‌های آموزش ابتدایی، متوسطه، پرورشی، تربیت‌بدنی و آموزش و پرورش استثنایی باید از ظرفیت نیرو‌های حق‌التدریس استفاده کنند و حتی اگر امکان استفاده از آنان در فضای آموزشی وجود ندارد، باید در فضا‌های شبه اداری مانند کانون‌های فرهنگی، مراکز قرآن، مراکز مشاوره، مراکز سنجش و پژوهش‌سرا‌ها از ظرفیت آنها بهره گرفته شود.

وی تأکید کرد: اگر استانی در این زمینه کوتاهی کرده باشد، باید مسئولیت آن را بپذیرد و موضوع پرداخت حقوق مردادماه این نیرو‌ها نیز بر همین اساس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تقدیر از موفقیت‌های دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های جهانی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در مسابقات جهانی و بین‌المللی المپیادها، گفت: در شرایطی که کشور با دشواری‌های فراوان مواجه است، دانش‌آموزان المپیادی کشور افتخارات بزرگی در سطح جهان کسب کرده‌اند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های باشگاه دانش‌پژوهان جوان، مسئولان، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان اظهار کرد: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد اگر اندکی حمایت و کمک صورت گیرد، می‌توان به دستاورد‌های چندبرابری دست یافت.

کاظمی با قدردانی از دانش‌آموزان و دست‌اندرکاران این موفقیت‌ها، بر ضرورت انعکاس رسانه‌ای این دستاورد‌ها تأکید کرد و خواستار تولید محتوای رسانه‌ای و کلیپ‌هایی برای معرفی موفقیت‌های دانش‌آموزان ایرانی به افکار عمومی شد.

وی با اشاره به شرایط دشوار جنگی کشور، گفت: در شرایطی که تهران و برخی نقاط کشور در معرض حملات قرار داشتند، دانش‌آموزان باشگاه دانش‌پژوهان جوان و تیم‌های المپیاد در تهران کلاس‌های حضوری خود را ادامه دادند و برای رقابت‌های بین‌المللی آماده شدند و امروز شاهد نتایج ارزشمند این تلاش‌ها هستیم.

اربعین؛ فرصتی برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، از اقدامات معاونت پرورشی و فرهنگی و ستاد اربعین وزارت آموزش و پرورش قدردانی کرد و گفت: پیاده‌روی اربعین صرفاً یک پیاده‌روی نیست، بلکه حرکتی عبادی، سیاسی و حماسی است و آموزش و پرورش باید در گرامی‌داشت و ترویج فرهنگ اربعین نقش خود را ایفا کند.

وی با قدردانی از استان‌های مرزی و غربی کشور، به‌ویژه استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان، اظهار کرد: این استان‌ها در برگزاری برنامه‌های مرتبط با اربعین زحمات زیادی متحمل می‌شوند و باید از ظرفیت‌های فرهنگی این رویداد برای نظام تعلیم و تربیت استفاده کرد.

کاظمی در ادامه درگذشت مادر شهیدان مظفر را به خانواده ایشان تسلیت گفت و از مقام والای این مادر شهید تجلیل کرد.

وی با اشاره به این‌که مادر شهیدان مظفر از مادران شاخص و کم‌نظیر کشور بود، اظهار کرد: سه فرزند این مادر در یک روز و در جریان عملیات مرصاد به شهادت رسیدند و این حادثه، داغی بسیار سنگین و کم‌نظیر بود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دیدار خود با مادر شهیدان مظفر، گفت: توفیق داشتم در دوره‌ای که معاون پرورشی بودم، به دیدار ایشان بروم و خاطرات حضور رهبر معظم انقلاب در منزل ایشان را نیز از زبان این مادر بزرگوار بشنوم.

منبع: وزارت آموزش و پرورش