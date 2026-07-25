باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی؛ در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، با اشاره به شرایط خاص کشور و دشواریهای برگزاری امتحانات، اظهار کرد: یکی از سختترین تصمیمگیریهایی که در این ایام بر عهده وزارت آموزش و پرورش بود، تصمیم درباره نحوه برگزاری امتحانات داخلی و نهایی بود؛ چرا که امتحانات نهایی با کنکور و آغاز سال تحصیلی نیز ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مشورت با دستگاهها و مجموعههای ذیربط، تصمیم گرفتیم امتحانات برگزار شود و این روند آغاز شد.
کاظمی ادامه داد: از همکاریهای بیشائبه مدیران کل آموزش و پرورش و اعضای شورای معاونان در استانها، بهویژه در چهار استان درگیر شرایط جنگی، قدردانی میکنم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر ستاد عالی آزمونها، گفت: تقریباً هر شب جلسات ثابت ویدئوکنفرانسی با حضور مسئولان چهار استان برگزار میشود و تصمیمات مربوط به روند امتحانات بر اساس شرایط موجود و با مشورت مدیران کل و استانداران اتخاذ میشود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: برنامه امتحانات نهایی برگزار نشده و عقبافتاده پایه یازدهم در چهار استان اعلام شده و برنامه امتحانات نهایی برگزار نشده پایه دوازدهم نیز پس از نهایی شدن، ابلاغ خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت عادیسازی جریان زندگی در شرایط جنگی، گفت: سیاست کلان این است که با عادیسازی جریان زندگی شخصی، اجتماعی و کاری مردم، به زیست آنها در شرایط جنگی کمک کنیم، تابآوری جامعه را افزایش دهیم و استرس و اضطراب مردم را کاهش دهیم.
کاظمی افزود: یکی از دلایل اصلی برگزاری مجدد امتحانات در استانهای درگیر جنگ همین رویکرد بود. ما باید تلاش کنیم به جامعه نگرانی، ترس و اضطراب بیشتری وارد نکنیم.
وی تصریح کرد: رویکرد کلی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی باید این باشد که خود را برای آغاز یک سال تحصیلی حضوری و باشکوه در همه شرایط آماده کنیم.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اهمیت فرآیند تصحیح اوراق امتحانی، گفت: پس از برگزاری امتحانات، یکی از مهمترین مسائل، تصحیح اوراق و ثبت سوابق تحصیلی و ارسال آن به سازمان سنجش است و این موضوع باید در اولویت بسیار بالایی قرار گیرد.
وی افزود: امسال به دلیل شرایط موجود، موضوع تراز اهمیت ویژهای دارد و باید برای چهار استان درگیر شرایط جنگی و همچنین کل کشور، تحلیلها و ترازهای لازم انجام شود. این مسئله احتمالاً دشواریهای بیشتری برای مرکز ارزشیابی ایجاد خواهد کرد و نیازمند پیگیری و یادآوری مستمر است.
کاظمی از مسئولان مربوط خواست با همکاری مرکز ارزشیابی و مدیران کل استانها، وضعیت تصحیح اوراق امتحانی را بهصورت مستمر و روزانه تحلیل و پیگیری کنند و گفت: معاونان آموزشی و مدیران کل استانها باید اهتمام ویژهای در تسریع روند تصحیح اوراق داشته باشند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با تأکید بر اینکه برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی نباید مورد غفلت قرار گیرد، گفت: موضوع اتاق وضعیت، تحلیل نیروی انسانی و ساماندهی نیروی انسانی باید از هماکنون با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: امسال برخلاف سال گذشته، استخدام گستردهای نداریم و این مسئله در شهرها و استانهایی مانند تهران، شهرستانهای تهران، اصفهان، مشهد و شیراز که با کمبودهای قابل توجه نیروی انسانی مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد.
کاظمی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه تحلیل و ساماندهی نیروی انسانی اظهار امیدواری کرد همه سناریوهای لازم برای آغاز سال تحصیلی بهگونهای پیشبینی شود که سال تحصیلی جدید به بهترین شکل ممکن آغاز شود.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برنامهریزی برای افتتاح پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: باید با برنامهریزی دقیق، یک روز بهعنوان روز افتتاحیه پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور تعیین شود تا این پروژهها با هماهنگی و ابلاغ رئیسجمهور به بهرهبرداری برسند.
وی افزود: این اقدام از نظر رسانهای اهمیت زیادی دارد و میتواند در شرایطی که دشمن تلاش میکند زیرساختهای کشور را هدف قرار دهد و کشور را با اختلال مواجه کند، موجب امیدآفرینی در میان مردم شود و نشان دهد سازندگی با عزم و اراده جدی مردم و مسئولان ادامه دارد.
کاظمی در ادامه با اشاره به روند برگزاری امتحانات نهایی در کشور، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ تخلف جدی در زمینه انتشار و افشای سؤالات امتحانات گزارش نشده است و با وجود شرایط جنگی و پوشش حدود شش هزار حوزه امتحانی، اتفاق جدی در این زمینه رخ نداده است.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: مسئولان حوزههای امتحانی و مسئولان حفاظت باید دقت بیشتری داشته باشند و در صورت وقوع هرگونه تخلف، بدون ملاحظه و بلافاصله گزارش مکتوب آن را ارسال کنند تا در فرآیند رسیدگی قرار گیرد.
کاظمی ضمن قدردانی از مجموعه حراست، حفاظت، بازرسی و نظارت و همچنین ناظران و معینهای اعزامی به استانها، گفت: تاکنون سلامت برگزاری امتحانات حفظ شده و تلاش مجموعههای مختلف موجب شده است علیرغم شرایط سخت و جنگی، آسیبی به روند برگزاری آزمونها وارد نشود.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورت بروز اتفاقات پیشبینینشده، مدیران استانها نباید نگران باشند؛ چراکه ستاد عالی آزمونها بهصورت مستمر وضعیت امتحانات را بررسی میکند و تصمیمات با دریافت پیشنهادهای استانها و مشورت با مدیران کل و استانداران اتخاذ خواهد شد.