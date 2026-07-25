باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خارجه آمریکا در نامه‌ای به «وسلی بال» یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره اعلام کرده است که ترکیه در حال حاضر شرایط لازم برای خرید جنگنده‌های اف-۳۵ را ندارد. این نماینده اخیرا با کاخ سفید تماس گرفته و در این مورد پرس‌وجو کرده بود.

ترکیه پیش‌تر عضو برنامه چندملیتی خرید جنگنده‌های اف-۳۵ بود، اما در سال ۲۰۲۰ به دلیل خرید سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ از روسیه از این برنامه کنار گذاشته شد.

در آن زمان، خرید سامانه اس-۴۰۰ باعث شد آمریکا علیه ترکیه تحریم‌هایی اعمال کند.

وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که برای حل این موضوع، ترکیه باید مالک سامانه اس-۴۰۰ و تجهیزات مرتبط با آن نباشد، تضمین دهد که در آینده نیز چنین سامانه‌ای خریداری نخواهد کرد و سایر الزامات قانونی را نیز برآورده کند. در ادامه نامه نوشته شده است: «ترکیه هنوز این شرایط را احراز نکرده است».

بر اساس این گزارش، ترکیه در حال مذاکره درباره واگذاری سامانه اس-۴۰۰ است، اما نامه وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که تاکنون چنین انتقالی انجام نشده است.

این خبر در حالی منتشر منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیر خود با رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه‌ای خود از تمایل برای فروش این جنگنده‌ها به ترکیه سخن گفته بود. ترامپ که ماه گذشته برای شرکت در نشست سران ناتو به آنکارا سفر کرده، در دیدار با اردوغان مدعی شده بود که «هیچ نگرانی» در مورد دریافت این جنگنده‌ها از سوی آنکارا ندارد و اینکه «روابط دو کشور بهتر از گذشته است».

منبع: رویترز