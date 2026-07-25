تیم ملی فوتبال جوانان ایران در ادامه مسابقات کافا قرقیزستان را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی جوانان بانوان ایران در سومین دیدار خود از رقابت‌های تورنمنت کافا ۲۰۲۶، امروز به مصاف تیم ملی قرقیزستان رفت و با نتیجه ۲ بر یک پیروز میدان شد.

شاگردان مریم جهان‌نجاتی که با هدف حضوری قدرتمند و کسب تجربه در این تورنمنت حضور پیدا کرده‌اند، در دیدار نخست خود برابر تیم ملی تاجیکستان، میزبان رقابت‌ها، به میدان رفتند و در دیداری نزدیک و تماشایی موفق شدند با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست دهند.

ملی‌پوشان جوان ایران در دومین مسابقه نیز برابر تیم ملی ازبکستان قرار گرفتند. این دیدار در پایان با نتیجه یک بر یک به پایان رسید تا تیم ایران با کسب یک امتیاز، روند بدون شکست خود را در این رقابت‌ها حفظ کند.

ملی‌پوشان جوان ایران لحظاتی قبل توانستند با نتیجه دو بر یک قرقیزستان را شکست دهند تا همچنان امید به قهرمانی داشته باشند.

سارا رهنما و تانیا قربانی دو گل برای ایران به ثمر رساندند، اما در آخرین لحظات بازی قرقیزستان یکی از گل‌ها را جبران کرد.

برچسب ها: کافا ، فوتبال بانوان ، قرقیزستان
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