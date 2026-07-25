پلیس آگاهی با صدور بیانیه‌ای مواردی را برای آنکه زائران اربعین، سفری با خاطری آسوده و به دور از دغدغه و ایمن داشته باشند به عموم مردم توصیه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیانیه پلیس آگاهی فراجا بشرح زیر است:

درود بر شما زائر گرامی اباعبدالله الحسین (ع). سفری معنوی پیاده روی اربعین حسینی را در پیش دارید؛ برای اینکه این سفر با خاطری آسوده باشد، رعایت چند نکته پیشگیرانه، مخصوصاً در شلوغی مرزها، بسیار ضروری است:

مدارک هویتی (گذرنامه و شناسنامه)

یک نسخه کپی یا تصویر واضح از گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی خود را در جای جداگانه‌ای (کیف یا گوشی) نگهداری کنید.

حتماً پس از ورود به خاک عراق، از درج مهر ورود در گذرنامه‌تان مطمئن شوید.

بلیط، گذرنامه و مدارک شناسایی را هرگز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.

وجه نقد و اشیای قیمتی

تمام وجه نقد، مدارک و اموال قیمتی را در یک محل قرار ندهید. بهتر است پول را بین چند جیب یا کیف مختلف تقسیم کنید و بین اعضای گروه پخش کنید.

از کیف‌های کوچک گردن‌آویز یا کمری (کشتی) استفاده کنید و مدارک و پول را داخل لباس نگه دارید تا از دید پنهان باشد.

از همراه داشتن اشیاء قیمتی غیرضروری مانند طلاجات، چک‌پول و وسایل گران‌قیمت خودداری کنید.

هرگز پول یا مدارک را در جیب پشتی شلوار یا قسمت‌های بیرونی کوله‌پشتی قرار ندهید.

در مرز و اماکن شلوغ هوشیار باشید

در مکان‌های شلوغ، کیف و وسایل خود را نزدیک بدن نگه دارید و مواظب جیب‌بری باشید. سارق حرفه‌ای به دنبال غفلت شماست.

هنگام استراحت یا وضو گرفتن، کیف و وسایل خود را به افراد ناشناس نسپارید و آنها را رها نکنید.

تا حد امکان در محل‌های تعیین‌شده و کنار ایستگاه‌های امدادی و پلیس استراحت کنید.

گوشی تلفن همراه را هنگام شارژ در موکب‌ها رها نکنید، چرا که احتمال سرقت یا گم شدن آن بالاست.

حفظ هوشیاری عمومی

از قبول نوشیدنی یا مواد غذایی از افراد ناشناس خودداری کنید.

در صورت مشاهده درگیری یا جمع شدن افراد، توقف نکنید و از محل دور شوید.

از توقف یا استراحت در اماکن خلوت و خارج از مسیر‌های تعیین‌شده خودداری کنید.

اگر مورد سرقت قرار گرفتید، موضوع را به مسئول موکب یا نزدیک‌ترین موکب ایرانیان اطلاع دهید.

امیدواریم با رعایت این نکات، سفری ایمن، بی‌دغدغه و سرشار از معنویت داشته باشید.

برچسب ها: پلیس آگاهی ، اربعین
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