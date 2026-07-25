باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله تروریستی به یک پست بازرسی پلیس در شهر تانک واقع در ایالت خیبرپختونخوای پاکستان را بهشدت محکوم کرد.
وی ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی به خانوادههای جانباختگان، دولت و مردم مسلمان و همسایه پاکستان تسلیت گفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراطگرایی، تصریح کرد که هیچ توجیهی برای اقدامات تروریستی و خشونتآمیز علیه غیرنظامیان و نیروهای حافظ امنیت وجود ندارد.
بقائی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه برای مقابله مؤثر و مستمر با تروریسم تأکید کرد و خواستار اقدام هماهنگ در شناسایی، تعقیب و مجازات عاملان، سازماندهندگان، حامیان و تأمینکنندگان مالی اقدامات تروریستی شد.