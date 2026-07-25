باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین که برای پنجمین سال متوالی درگیر جنگ فرسایشی با مسکو است، ادعا می‌کند که روسیه تصاویر ماهواره‌ای خود از آسیای غربی را در اختیار ایران قرار می‌دهد تا از آنها برای انجام حملات در منطقه استفاده شود.

زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از ابتدای ماه ژوئیه، نظارت فعال ماهواره‌ای روسیه بر کشور‌های حوزه خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را ثبت کرده‌ایم. این تصاویر در اختیار ایران قرار می‌گیرد».

وی همچنین مدعی شد: «میان تصاویر ماهواره‌ای روسیه از این اهداف و حملات ایران، هم پیش از حملات برای آماده‌سازی و هم پس از آن برای ارزیابی خسارات، همبستگی آشکاری وجود دارد».

خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از ۴ منبع آگاه گزارش داد که حملات پهپادی ایران به تأسیسات سازمان سیا در خلیج فارس، تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا را بر آن داشته است تا بررسی کنند که آیا روسیه با ارائه اطلاعات به تهران کمک کرده است یا خیر. این افراد که به شرط ناشناس ماندن در مورد مسائل امنیت ملی صحبت کردند، گفتند که مقامات اطلاعاتی آمریکا هنوز به نتیجه‌گیری‌های قطعی در مورد احتمال دخالت روسیه نرسیده‌اند.

منبع: رویترز