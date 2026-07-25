تیم ملی هاکی دختران زیر ۱۸ سال ایران موفق شد به جمع ۴ تیم برتر قاره کهن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هاکی چمن ۵ نفره دختران زیر ۱۸ سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا (مسقط، عمان)، با پشت سر گذاشتن دیدارهای مرحله گروهی، موفق شد با اقتدار بعنوان صدرنشین به جمع ۴ تیم برتر قاره صعود کند و حریف چین نایب قهرمان المپیک پاریس شود.
ملیپوشان کشورمان در آغاز دور برگشت، در دیداری دشوار مقابل تیم پاکستان به میدان رفتند که در آن با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خوردند که مائده رضاخانی هر ۲ گل را به ثمر رساند. اما دختران آیندهدار هاکی ایران در دیدار دوم، با نمایشی بینظیر، میزبان مسابقات عمان را با نتیجه قاطع ۶ بر صفر درهم کوبیدند. در این مسابقه، ستاره عابدینیفر با ثبت ۲ گل، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد و دیگر گلهای ایران نیز توسط فاطمه داشاب، زینب مالکی، ستایش زارع و مائده رضاخانی به ثمر رسید.
با این نتایج، تیم ملی دختران ایران به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله نیمهنهایی شد و میبایست به مصاف تیم قدرتمند چین نایب قهرمان المپیک پاریس بروند.
در حالی که دختران ایران در مرحله نیمهنهایی حضور دارند، تیم ملی پسران زیر ۱۸ سال نیز در آستانه یک رقابت حساس قرار گرفتهاند. تیم پسران پس از پیروزیهای قاطع مقابل عراق و عربستان، اکنون آماده است تا در مرحله حذفی به مصاف تیم عمان برود. در صورت پیروزی پسران مقابل عمان، آنها نیز موفق خواهند شد به جمع ۴ تیم برتر آسیا و مرحله نیمهنهایی راه یابند.