باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که شرکت‌های هواپیمایی «اتریش ایرلاینز» و «آی‌تی‌ای ایرویز» که به ترتیب متعلق به اتریش و ایتالیا هستند، پرواز‌های خود به سرزمین‌های اشغالی را دست‌کم تا اواسط هفته جاری به حالت تعلیق درآوردند.

این رخداد پس از آن اتفاق افتاد که شماری از خلبانان و مهمانداران این شرکت‌ها تمایلی به سفر به سرزمین‌های اشغالی نداشته و امکان تکمیل کادر پروازی فراهم نشد.

به گفته این رسانه عبری، تعلیق پروازها پس از آن صورت می‌گیرد که سفارت آمریکا در قدس اشغالی روز جمعه به شهروندان آمریکایی هشدار داد با توجه به افزایش تنش‌ها در منطقه و احتمال تشدید درگیری میان آمریکا و ایران، خود را برای لغو احتمالی پرواز‌ها آماده کنند.

منبع: تایمز اسرائیل