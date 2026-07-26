باشگاه خبرنگاران جوان _ حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در تجمع شبانه مردم سنندج، اظهار کرد: بحث امشب درباره «تسلیم» است؛ جریانی که امروز با شعار «نه به جنگ» سخن میگوید، در واقع اگر مرز دفاع و تجاوز را نادیده بگیرد، جامعه را به سمت تسلیم سوق میدهد.
وی تصریح کرد: کسانی که امروز شعار «نه به جنگ» سر میدهند، باید روشن کنند در روزهایی که ملت ایران در معرض حمله و تجاوز بود، چه موضعی داشتند. در هنگامهای که رزمندگان، فرماندهان و مردم آسیب دیدند و جمعی از بهترین فرزندان این سرزمین به شهادت رسیدند، این صداها کجا بود؟
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی ادامه داد: آنچه جمهوری اسلامی ایران انجام میدهد، جنگطلبی نیست، بلکه دفاع آبرومندانه در برابر تجاوز دشمن است. نباید دفاع مشروع یک ملت با جنگافروزی خلط شود.
وی با اشاره به بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی (ره) بارها هشدار داده بودند که اگر بنا باشد در برابر طاغوت و ظلم سکوت شود، اساساً راه همه انبیا زیر سؤال میرود؛ چراکه مسیر حق، همواره با ایستادگی در برابر ظلم همراه بوده است.
نماینده ولیفقیه در کردستان افزود: ملت ایران تجربههای تاریخی روشنی از هزینههای عقبنشینی و وادادگی دارد و به همین دلیل، امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب جریانهایی بود که با ظاهر دلسوزانه، اما در عمل، نسخه انفعال و تسلیم را ترویج میکنند.
وی اظهار کرد: برخی در برابر دشمنان و مستکبران هیچ موضع صریحی ندارند، اما در داخل کشور، صدای دفاع مشروع ملت را هدف میگیرند. این رویکرد، نه صلحطلبی، بلکه نادیده گرفتن حقیقت تجاوز و خون پاک شهیدان است.
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی با تأکید بر تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: ملت ایران نشان داده است که در بزنگاههای تاریخی، راه عزت، مقاومت و ایستادگی را انتخاب میکند و فریب فضاسازیها و دوگانهسازیهای انحرافی را نمیخورد.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که در میدان دفاع از کشور حضور دارند، نه کاسب جنگ، بلکه پاسداران امنیت، عزت و استقلال این مرز و بوم هستند و باید قدردان مجاهدت و فداکاری آنان بود.
نماینده ولیفقیه در کردستان در پایان تأکید کرد: امروز زمان ثبات قدم، هوشیاری و حفظ وحدت ملی است و ملت ایران در برابر هرگونه تجاوز، با صلابت از آرمانها، امنیت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.