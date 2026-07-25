رئیس رسانه ملی با صدور پیامی درگذشت استاد محمد یاراحمدی، صداپیشه و مدیر دوبلاژ پیشکسوت را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس رسانه ملی با صدور پیامی درگذشت استاد محمد یاراحمدی، صداپیشه و مدیر دوبلاژ پیشکسوت را که شب گذشته، در سن ۹۱ سالگی و پس از طی دوره‌ای بیماری، دیده از جهان فروبست را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و اهالی شریف دوبله تسلیت گفت.

متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

درگذشت زنده‌یاد استاد محمد یاراحمدی، صداپیشه و مدیر دوبلاژ پیش‌کسوت را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری، اهالی شریف دوبله و همه دوستداران هنر ایران تسلیت می‌گویم.

مرحوم یاراحمدی از چهره‌های ارجمند، متعهد و اثرگذار عرصه دوبله بود که سالیان متمادی با صدایی ماندگار و نقش‌آفرینی‌های هنرمندانه و باورپذیر در زبان‌گردانی و صداگذاری فیلم‌ها و مجموعه‌های نمایشی مختلف، سهمی مهم در شکل‌گیری خاطرات شنیداری چند نسل از مخاطبان هنر هفتم و قاب جادویی داستان داشته است. 

بی‌تردید، نام و یاد او با آثار ارزشمند و شخصیت‌هایی که با صدای گرم و توانمندش جان بخشید، در حافظه فرهنگی این سرزمین ماندگار خواهد ماند و میراث حرفه‌ای، شأن هنری و خدمات ارزنده او به هنر دوبلاژ ایران، همواره مورداحترام و قدردانی رسانه ملی و یاران و شاگردانش در این عرصه خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، آرامش ابدی در بهشت رضوان الهی و برای بازماندگان ارجمند و جامعه هنری میهن عزیزمان، دوام سلامتی و شکیبایی بر این مصیبت مسئلت دارم.

پیمان جبلی
رئیس سازمان صداوسیما

برچسب ها: دوبلور ، پیمان جبلی
خبرهای مرتبط
قدردانی رئیس رسانه ملی از همکاران استان‌ها؛
روایتگری شایسته از بدرقه شکوهمند قائد امت
۶٠ قسمت از «سلمان فارسی» آماده پخش است/ برنامه‌ریزی برای تسریع در تولید فصل حجاز
فاطمه حدادی دوبلور درگذشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محمد یاراحمدی دوبلور پیشکسوت درگذشت
روایت جالب عمو قناد از نجات دست یک کودک مقابل آنتن زنده!/ از سال‌ها تلاش عمو قناد تقدیر شد
تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت محمد یاراحمدی استاد صداپیشه
برنامه‌های مجید قناد همراه با نوآوری بود
ثبت ۸۷۵۵ اثر از سراسر جهان در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
عوامل رادیو اربعین به عشق امام حسین (ع) دلی کار می‌کنند
آخرین اخبار
تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت محمد یاراحمدی استاد صداپیشه
روایت جالب عمو قناد از نجات دست یک کودک مقابل آنتن زنده!/ از سال‌ها تلاش عمو قناد تقدیر شد
برنامه‌های مجید قناد همراه با نوآوری بود
ثبت ۸۷۵۵ اثر از سراسر جهان در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
عوامل رادیو اربعین به عشق امام حسین (ع) دلی کار می‌کنند
محمد یاراحمدی دوبلور پیشکسوت درگذشت
پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت اکبر عبدی
مرور آثار یکی از ماندگارترین چهره‌های سینمای ایران با پخش «ای ایران» و «مادر»
محمدرضا شریفی‌نیا: شاید هر ۵۰۰ سال یکبار بازیگری مثل اکبر عبدی پیدا شود + فیلم
نگاه اکبر عبدی در مورد نحوه مرگش: دوست ندارم از یاد‌ها بروم
رسانه، جنگ روایت‌ها و دستی که نباید بسته شود
جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری زنده یاد اکبر عبدی اعلام شد
«ایران‌صدا» کتاب‌های گویای جدید خود را به محبان اباعبدالله (ع) تقدیم کرد
اربعین جلوه‌ای از همبستگی ملت‌ها و مشتی در دهان قدرت‌های استکباری
نام اکبر عبدی در حافظه فرهنگی مردم ایران زنده خواهد ماند
نوازنده نامدار بلوچستان: پیشنهاد مهاجرت به فرانسه را دادند، اما نپذیرفتم + فیلم