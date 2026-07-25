رئیس رسانه ملی با صدور پیامی درگذشت استاد محمد یاراحمدی، صداپیشه و مدیر دوبلاژ پیشکسوت را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس رسانه ملی با صدور پیامی درگذشت استاد محمد یاراحمدی، صداپیشه و مدیر دوبلاژ پیشکسوت را که شب گذشته، در سن ۹۱ سالگی و پس از طی دوره‌ای بیماری، دیده از جهان فروبست را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و اهالی شریف دوبله تسلیت گفت.

متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

درگذشت زنده‌یاد استاد محمد یاراحمدی، صداپیشه و مدیر دوبلاژ پیش‌کسوت را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری، اهالی شریف دوبله و همه دوستداران هنر ایران تسلیت می‌گویم.

مرحوم یاراحمدی از چهره‌های ارجمند، متعهد و اثرگذار عرصه دوبله بود که سالیان متمادی با صدایی ماندگار و نقش‌آفرینی‌های هنرمندانه و باورپذیر در زبان‌گردانی و صداگذاری فیلم‌ها و مجموعه‌های نمایشی مختلف، سهمی مهم در شکل‌گیری خاطرات شنیداری چند نسل از مخاطبان هنر هفتم و قاب جادویی داستان داشته است.

بی‌تردید، نام و یاد او با آثار ارزشمند و شخصیت‌هایی که با صدای گرم و توانمندش جان بخشید، در حافظه فرهنگی این سرزمین ماندگار خواهد ماند و میراث حرفه‌ای، شأن هنری و خدمات ارزنده او به هنر دوبلاژ ایران، همواره مورداحترام و قدردانی رسانه ملی و یاران و شاگردانش در این عرصه خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، آرامش ابدی در بهشت رضوان الهی و برای بازماندگان ارجمند و جامعه هنری میهن عزیزمان، دوام سلامتی و شکیبایی بر این مصیبت مسئلت دارم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما