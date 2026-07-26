خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد صدای انفجار مهیبی در سراسر منطقه نبطیه در جنوب لبنان شنیده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که وقوع یک انفجار شدید، منطقه نبطیه در جنوب این کشور را لرزانده و صدای آن در بخش‌های وسیعی از این منطقه شنیده شده است.

بر اساس این گزارش، انفجار امروز در پی حمله گسترده رژیم صهیونیستی به شهرک «کفر تبنیت» رخ داده است.

خبرگزاری ملی لبنان همچنین اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی حمله دیگری را نیز به شهرک «مرکبا» در جنوب لبنان انجام داده است.

پیش از این نیز گزارش شده بود که ارتش اشغالگر با وجود «آتش‌بس» اعلام شده و مذاکرات جاری بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، به شهر المنصوری در جنوب لبنان حمله کرده و چندین بخش از روستای مجاور آن را بمباران کرده است.

کارشناسان می‌گویند حملات و تخریب‌های ارتش صهیونیستی به یک ویژگی عادی و غم‌انگیز زندگی مردم در جنوب لبنان تبدیل شده است. رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک روستا‌های نزدیک مرز را با خاک یکسان کرده و مقامات آن آشکارا هدف خود را محو شهر‌های لبنان برای ایجاد «منطقه امنیتی» اعلام کرده‌اند.

رژیم صهیونیستی تقریباً یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده و از ابتدای اسفند تا کنون بیش از ۴ هزار نفر را در این کشور به شهادت رسانده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نبطیه لبنان ، وقوع انفجار ، حمله اسرائیل
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