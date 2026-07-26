باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژگان شکری - سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفت: آمار آمریکایی‌ها درخصوص تعداد تلفات نیروی انسانی دروغ محض است. در حملات به اهداف آمریکایی ۸ مرکز استقرار نیرو‌ها را مورد اصابت قرار دادیم که فقط در یک مورد ۲۰ سوله وجود داشت که نابود شد.

وی افزود: تعداد کشته‌های آمریکایی در عملیات نصر۲، بیش از ۲۰۰ نفر است؛ تعداد مجروحین بسیار بیشتر از این رقم است.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه مردم آمریکا اجازه ندهند فرماندهان دروغگوی‌شان، آنها را احمق فرض کنند ادامه داد: دولت آمریکا خبرنگاران را دعوت کند تا مراکز اصابت را ببینند و برآورد کنند که چند نفر تلف شدند.

انگلیس در صورت همراهی با آمریکا هدف قطعی و مشروع ما خواهد بود

سردارمحبی بیان کرد: طبق تفاهم‌نامه قرار شد تردد در تنگه هرمز طبق ترتیباتی باشد که ایران اعلام می‌کند، اما آمریکا همانطور که پیش‌بینی می‌شد، نقض عهد کرد و کانال دیگری را برای عبور و مرور در تنگه اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در پی این نقض تعهد، سپاه از تردد کشتی‌ها جلوگیری کرد و کشتی متخلف را مورد اصابت قرار داد. انتظار می‌رفت آمریکا به پایبندی به تعهد برگردد ولی نکرد و به سواحل و جزایر و برخی رادار‌های ما حمله کرد. پس تجاوز جدید بازهم از طرف آمریکا بود.

او با اشاره به اینکه حملات سپاه برای برگرداندن آمریکا به تعهداتش بود و عملیات نصر ۲ با این هدف آغاز شد ادامه داد: هر کشوری، چه انگلیس، چه کشور‌های حاشیه خلیج فارس و چه دیگران، اگر در جنگ از آمریکا پشتیبانی کنند، هدف مشروع ما خواهند بود.

اگر اسرائیل دوباره به جنگ برگردد بلای بزرگی بر سرش می‌آوریم

سردار محبی گفت: اخیراً هواپیما‌های B ۱ آمریکا از فرودگاه‌های انگلیس استفاده کردند، اگر همراهی کنند، هدف قطعی و مشروع ما خواهند بود. ما برای هر موضوعی، سناریوی خاص خودش را داریم.

وی افزود: اسرائیل با تحریک رئیس جمهور آمریکا و دادن اطلاعات غلط می‌خواهد آمریکا را در منطقه نگه دارد و اهدافش را با استفاده از توان آمریکا پیش ببرد. اسرائیل می‌داند اگر به جنگ برگردند و ما روی آنها تمرکز کنیم چه بلایی بر سر او می‌آوریم.