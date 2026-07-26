باشگاه خبرنگاران جوان-سیدعباس صالحی شامگاه شنبه در آیین بزرگداشت روز شیخ صفی‌الدین اردبیلی گفت: پس از حمله مغول‌ها، ایران میان سلسله‌های مختلف تقسیم شده و نام ایران به تدریج در حال محو شدن بود.

وی با بیان اینکه اگر صفویه پدید نمی‌آمد، معلوم نبود ایران امروز چه سرنوشتی پیدا می‌کرد، افزود: با شکل‌گیری این دوره تاریخی، ایران ماند و به‌رغم همه دسیسه‌های بدخواهان، همچنان پابرجا خواهد ماند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: شاه اسماعیل اول در فاصله سال‌های ۹۰۵ تا ۹۱۶ هجری قمری، توانست ایران را از ارس تا خلیج فارس و از شرق تا غرب سرزمین ایران یکپارچه و منسجم و بار دیگر نام کشورمان را در عرصه تاریخ و جهان پرآوازه کند.

صالحی با اشاره به تکرار واژه ایران در کتاب عالم‌آرای عباسی بیان کرد: اگر صفویه و شاه اسماعیل اول ظهور نمی‌کردند احتمال داشت ایران دو قرن پس از ایلخانان با تجزیه جغرافیایی و ملی مواجه شود.

وی احیای عناصر هویت ایرانی را دومین دستاورد بزرگ صفویه دانست و گفت: شاهنامه به‌عنوان شناسنامه ملی ایرانیان در این دوره جایگاه ویژه‌ای یافت و شاه اسماعیل اول با حمایت از تدوین شاهنامه طهماسبی، یکی از بزرگ‌ترین آثار فرهنگی و هنری تاریخ ایران را پایه‌گذاری کرد.

وی ادامه داد: شاهنامه طهماسبی با صد‌ها نگاره، کتاب‌آرایی نفیس و ویژگی‌های کم‌نظیر هنری همچنان از برجسته‌ترین گنجینه‌های فرهنگ و هنر ایران به شمار می‌رود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شکوفایی هنر ایرانی را از دیگر ویژگی‌های عصر صفوی برشمرد و گفت: هرچند هنر ایران پیشینه‌ای چند هزار ساله دارد، اما بسیاری از مکتب‌های بزرگ هنری از جمله مکتب‌های نقاشی تبریز و اصفهان در این دوره شکل گرفت.

صالحی با اشاره به جایگاه عصر صفوی در حوزه علوم و معارف افزود: مکتب فلسفی اصفهان با حضور اندیشمندانی همچون میرداماد، شیخ بهایی، میرفندرسکی و ملاصدرا، این دوره را به یکی از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ علمی و فلسفی ایران تبدیل کرد.

وی اظهار کرد: پیشنهاد نام‌گذاری روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین نیز با همین نگاه در دولت دوازدهم در شورای فرهنگ عمومی و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد.

استاندار اردبیل هم در این آیین گفت: رهبر شهید در بیانات حکیمانه و راهبردی خود بار‌ها تاکید فرمودند که دوره صفویه نه فقط یک دوره تاریخی، بلکه یک نقطه عطف در شکل‌گیری ایران مقتدر و متحد است.

مسعود امامی یگانه اظهار کرد: یاد شیخ صفی‌الدین اردبیلی، تنها یادکرد یک پیر عارف نیست بلکه توجه به جلوه‌ای از یک سبک زندگی و یک مکتب فکری است که توانست با تلفیق عرفان ناب اسلامی و تعهد اجتماعی، سنگ بنای تمدنی را بگذارد که ایران را از افتراق، تشتت و پراکندگی نجات دهد.

وی افزود: انسجام ملی و پیشرفت، نقشه راه آینده ماست لذا باید همان‌طور که در گذشته، منادی وحدت بودیم، امروز نیز نمادِ وفاق و همگرایی و به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی، پاسدار اتحاد مقدس ایرانیان در سطح جهانی باشیم.

استاندار اردبیل با اشاره به عمق پیوند‌های تاریخی، فرهنگی و دینی میان ایران و همسایگان در قفقاز و ترکیه، تصریح کرد: قفقاز برای ما، نه یک همسایه، بلکه یک امتداد فرهنگی است و اردبیل، به گواهی تاریخ، دروازه قفقاز بوده است.

استاندار اردبیل: دوره صفویه نقطه عطف شکل‌گیری ایران مقتدر و متحد است

وزیر ارشاد و امام‌جمعه اردبیل در آیین بزرگداشت روز شیخ صفی‌الدین اردبیلی

اردبیل می‌تواند قطب دیپلماسی منطقه‌ای و عامل شکوفایی اقتصادی شود

امامی یگانه گفت: اردبیل می‌تواند به عنوانِ قطب دیپلماسی منطقه‌ای، بستری برای گفت‌و‌گو‌های علمی، جشنواره‌های فرهنگی و تبادلات اقتصادی میان نخبگان و فعالان بخش خصوصی کشور‌های منطقه باشد و باید از ظرفیت‌های نهفته در همسایگی‌مان برای شکوفایی اقتصادی، رفاه مردم و توسعه پایدار، بیش‌تر استفاده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان و ضرورت ورود فرهیختگان برای رونق اقتصادی، بیان کرد: استراتژی ما حرکت به سمت اقتصاد فرهنگ‌محور و دانش‌بنیان است به این معنی که باید دانش خود را به کالا، خدمات و ثروت تبدیل کنیم و فرهنگ‌مان را در آنها وارد کنیم.

استاندار اردبیل اظهار کرد: ظرفیت‌های استان ما هم به لحاظ میراث جهانی و هم به لحاظ طبیعت بکر، بی‌نظیر است و بقعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و دیگر مکان‌های تاریخی و بقاع متبرکه نگین‌هایی هستند که می‌توانند سالانه میلیون‌ها گردشگرِ فرهنگی و مذهبی را جذب کنند.

امامی یگانه افزود: جاذبه‌های طبیعی و خدادادی همانند چشمه‌های آب‌گرم معدنی، پتانسیل‌های کشاورزی و صنایع دستیِ منحصر بفرد، فرصت‌های طلایی برای شکوفایی هرچه بیش‌تر استان اردبیل فراهم آورده‌اند و ما علاوه بر استفاده حداکثری و درست از همه نعمت‌های الهی باید ضرورت گذر از اقتصاد سنتی را مدّ‌نظر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین دارایی است، تصریح کرد: بدون اعتماد عمومی، برنامه‌ای به سرانجام نمی‌رسد و جوانان توانمند و خوش‌فکر اردبیل، سرمایه جامعه هستند و به‌دنبال زمینه‌سازی برای کاستن از مهاجرت نخبگان و بازگشت نیرو‌های خلاق و توانمند هستیم.

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روز جمعه به منظور افتتاح مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهر‌های عنبران، نمین، کلور خلخال و سینما آزادگان مشگین‌شهر، افتتاح نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی اردبیل و غرفه‌های فرهنگی و هنری، شرکت در نشست شورای سینمای استان و مبادله موافقت‌نامه وزارت ارشاد با استانداری، حضور در شورای مجمع عمومی استان، شرکت در مراسم روز شیخ صفی الدین و روز اردبیل و سخنرانی در نشست هنر و رسانه به اردبیل سفر کرده است.