باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، ضمن محکومیت شدید و قاطعانه حمله نظامی رژیم اوکراین به یک شناور تجاری جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، خواستار واکنش قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی و پاسخگو کردن عاملان و حامیان این اقدام جنایتکارانه شد.

طرفین همچنین با اشاره به تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متعاقب پاسخ نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات آمریکا علیه ایران، بر ضرورت اتخاذ ابتکارات دیپلماتیک برای مدیریت تنش‌ها تأکید کردند.