باشگاه خبرنگاران جوان-حبیب الله طاهرخوانی در بازدید از وضعیت پروژههای مسکن نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه با اشاره به شرایط استانهای مختلف در این موضوع و افزایش چند برابری هزینهها خواستار همراهی متقاضیان در انجام و پیشبرد پروژهها شد.
وی امروز سوم مرداد ماه ضمن بازدید از وضعیت پروژههای مسکن نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در جلسهای با حضور فرمانداران، شهرداران و نمایندگان نیشابور بزرگ و نماینده متقاضیان مسکن ملی به تصمیم گیری و هم اندیشی در خصوص رفع مشکلات و تسریع در پیشرفت پروژهها پرداخت.
معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور هم در این نشست خواستار افزایش تسهیلات بانکی برای متقاضیان خوش حساب و نیز افزایش سقف تسهیلات برابر با سهم آورده مردم در پروژهها شد و پیشنهاد اخذ اجازه تهاتر املاک در اختیار را بابت مطالبات پیمانکاران مطرح کرد.
مهدی دونده با اشاره به اینکه شهرستان نیشابور تاکنون سهمی از کمکهای بلاعوض سازمان برنامه و بودجه نداشته، جذب این کمکها را حق نیشابور دانست.
وی ضمن اشاره به ظرفیتهای نیشابور در صنعت ساختمان، خواستار تاکید بر خرید از محل شهرستان و بدون واسطه برای کاهش هزینهها و کمک به اقتصاد شهرستان شد.
رییس شورای مسکن شهرستان نیشابور بر تسریع در پروژههای مسکن تاکید کرد و گفت: پروژه ۸۸۰ واحدی پویان بتن مسقف شده ولی با کندی پیش میرود و باید سریعتر تکمیل شود.
دونده ضرورت تسریع در انعقاد قرارداد با بانکها برای برخی از پروژهها را یادآور شد و بر تامین اعتبار کافی برای زیرساختهای سایت نهضت ملی تاکید نمود.
فرماندار فیروزه نیز گزارشی از وضعیت مسکن ملی شهرستان ارائه داد و اعلام کرد: ۸۲ واحد در مرحله احداث است.
اسماعیل نصرآبادی افزود: هم نامی همت آباد فیروزه با همت آباد مشهد منجر به اشتباه در ثبت نامها و اختلال در وضعیت متقاضیان شد.
فرماندار زبرخان گفت: در سه شهر از چهار شهر زبرخان ثبت نام مسکن ملی انجام و اقدام شده ولی یک شهر بعد از ثبت نامها ارتقا پیدا کرده است.
احمد بوژمهرانی نیز در این مراسم خواستار تصویب سایت ۱۲ هکتاری درود شد که پاسخگوی بخش زیادی از نیاز مسکن شهرستان است.
فرماندار شهرستان میانجلگه نیز در این مراسم با اشاره به بلاتکلیفی بخشی از ثبت نامها در شهرستان، تعیین تکلیف این متقاضیان را ضرورت فوری دانست.
عزت الله سلیمانی مشکلات شهرکهای روستایی را در تأمین آب و برق و گاز برشمرد و اهمیت رفع آن را یادآور شد.