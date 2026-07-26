باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالحسین مرادی بازیکن جوان هرمزگانی که به واسطه تعصب، روحیه جنگندگی و منش پهلوانی میان هواداران و همتیمیهایش شناخته میشد، سرانجام در سوم مردادماه ۱۴۰۵ پس از تحمل یک دوره بیماری سخت، جان خود را از دست داد.
درگذشت این فوتبالیست هرمزگانی، بار دیگر خاطره تلخ از دست دادن همتیمی سابقش، مرحوم عمر محمدی را که سال پیش بر اثر سانحه رانندگی جان باخت، در ذهن ورزشدوستان هرمزگان زنده کرد.
بسیاری از ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان با انتشار پیامهای همدردی، از مرادی بهعنوان بازیکنی متعهد، پرانگیزه و خوشبرخورد یاد کردهاند و این ضایعه را به خانواده وی و جامعه فوتبال قشم و بندرعباس تسلیت گفتهاند.
مراسم تشییع و خاکسپاری این فوتبالیست جوان قشمی فردا یکشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ از حسینیه امام جعفر صادق (منبر کرتی) به سمت قطعه ورزشکاران آرامستان باغو در بندرعباس برگزار خواهد شد و جزئیات مراسم ترحیم متعاقبا اعلام میشود.