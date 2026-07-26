عبدالحسین مرادی بازیکن پیشین تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و شناورسازی پی‌پشت قشم، پس از ماه‌ها مبارزه با بیماری سرطان، دارفانی را وداع گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالحسین مرادی بازیکن جوان هرمزگانی که به واسطه تعصب، روحیه جنگندگی و منش پهلوانی میان هواداران و هم‌تیمی‌هایش شناخته می‌شد، سرانجام در سوم مردادماه ۱۴۰۵ پس از تحمل یک دوره بیماری سخت، جان خود را از دست داد.

درگذشت این فوتبالیست هرمزگانی، بار دیگر خاطره تلخ از دست دادن هم‌تیمی سابقش، مرحوم عمر محمدی را که سال پیش بر اثر سانحه رانندگی جان باخت، در ذهن ورزش‌دوستان هرمزگان زنده کرد.

بسیاری از ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان با انتشار پیام‌های همدردی، از مرادی به‌عنوان بازیکنی متعهد، پرانگیزه و خوش‌برخورد یاد کرده‌اند و این ضایعه را به خانواده وی و جامعه فوتبال قشم و بندرعباس تسلیت گفته‌اند.

مراسم تشییع و خاکسپاری این فوتبالیست جوان قشمی فردا یکشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ از حسینیه امام جعفر صادق (منبر کرتی) به سمت قطعه ورزشکاران آرامستان باغو در بندرعباس برگزار خواهد شد و جزئیات مراسم ترحیم متعاقبا اعلام می‌شود.

برچسب ها: مرگ فوتبالیست ، سرطان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
تلفات سکته دو برابر سرطانه و اولویت با درمان سکته است و بودجه مبارزه با سکته باید دو برابر مبارزه با سرطان باشه
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