باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - دانش فرماندار نهبندان با اشاره به تخصیص اعتبارات شهرستان نهبندان گفت: در مجموع حدود ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۱۵۲ طرح و ۴۹ دستگاه در نظر گرفته شده است و تلاش ما بر این بوده که از خرد شدن اعتبارات جلوگیری کنیم و منابع محدود موجود را به شکل هدفمند و مسئلهمحور هزینه کنیم.
او با اشاره به اجرای طرح دوباندهسازی محور نهبندان ـ سربیشه ـ بیرجند افزود: این طرح کار کوچکی نیست و سالها بهعنوان یک مطالبه و آرزو برای مردم مطرح بوده است. کندی اجرای این محور در سالهای گذشته موجب بروز حوادث متعدد و داغدار شدن خانوادههای زیادی شد.
دانش ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و همافزایی موجود در استان، طرح دوباندهسازی در محدودههای مختلف در حال اجراست و اعتبار قابل توجهی نیز به آن اختصاص یافته است. امیدواریم با اضافه شدن قطعات جدید، این طرح بر اساس وعده رئیسجمهور در سفر به استان، تا پایان دولت به سرانجام برسد.
فرماندار نهبندان راهآهن را یکی از طرحهای اساسی و تکمیلکننده آینده اقتصادی نهبندان دانست و گفت: راهآهن برای نهبندان بهنوعی آب حیات است و میتواند در رونق معادن، صنایع و جذب سرمایهگذاران نقش مهمی ایفا کند.
او با تأکید بر اهمیت مسئلهمحور بودن بودجهریزی عنوان کرد: در سالهای گذشته بخشی از اعتبارات به شکل پراکنده توزیع میشد و گاهی مبالغ اندک در طرحهای متعدد تقسیم میشد؛ اما تلاش شده است در سال جاری اعتبارات به سمت طرحهای مشخص و دارای اولویت هدایت شود تا منابع محدود، اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
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دانش با اشاره به احداث زمینهای چمن مصنوعی در شهرستان گفت: با توجه به گرمای هوا در نهبندان، استفاده از فضاهای ورزشی در ساعات شب اهمیت زیادی دارد و تکمیل روشنایی این فضاها باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
فرماندار نهبندان با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی ورودی شهر نهبندان اظهار کرد: در این زمینه اقدامات خوبی با همکاری شهرداری و راهداری انجام شده و برای ساماندهی بخشی از بلوار ورودی شهر، اعتبار قابل توجهی هزینه شده است.
او همچنین از تعیین تکلیف مجتمع آستان قدس رضوی در نهبندان خبر داد و گفت: پس از سالها پیگیری، این طرح تعیین تکلیف شده و با توجه به تعهدات انجامشده، تلاش میشود با تخصیص اعتبار سالانه، روند تکمیل آن ادامه پیدا کند.