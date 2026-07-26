باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - با گذشت بیش از ۴ ماه از فصل برداشت، گندمکاران مطالبات خود را به طور کامل دریافت نکردند که این امر موجب شده تا میزان تحویل گندم به مراکز خرید نسبت به برآوردهای اولیه ۳۰ درصد کمتر باشد که استمرار روند تاخیر در پرداخت مطالبات تهدید جدی برای تامین گندم نان مردم خواهد بود.

علی رغم وعده های مکرر مسئولان و دولتمردان، تاکنون تسریع در روند پرداخت مطالبات گندمکاران به نتیجه ای نرسیده است که این امر تهدید جدی برای خودکفایی گندم و امنیت غذایی است که متاسفانه استمرار این بی توجهی ها وابستگی به واردات گندم به آن سوی مرزها را به همراه خواهد داشت که با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و شرایط جنگی، تامین نیاز گندم در داخل از اهمیت بسزایی برخوردار است.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در ۲۷ تیر ماه با بیان اینکه با پرداخت ۳۰ همت دیگر جمع پرداختی به گندمکاران به ۹۳ همت رسیده است، گفت: با دستور رئیس‌جمهوری و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۵۰ همت دیگر ظرف روزهای آتی به گندمکاران پرداخت خواهد شد.

با توجه به آنکه در شرایط فعلی پرداخت مطالبات گندمکاران در اسرع وقت باید دغدغه اصلی دولتمردان و سازمان برنامه و بودجه باشد، اما متاسفانه وعده وزیر جهاد مبنی بر پرداخت ۵۰ همت دیگر ظرف روزهای آتی محقق نشده است که این امر با گلایه شدید کشاورزان روبرو شده است.

کاهش ۳۰ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به برآوردهای اولیه/ وعده پرداخت مطالبات بار دیگر محقق نشد

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: گندمکاران بیش از ۲۰۰ همت بابت تحویل گندم به مراکز خرید کماکان بدهکار هستند که استمرار این روند در میزان خرید اثر گذار است.

به گفته وی، با گذشت بیش از ۴ ماه از فصل برداشت، میزان پیش بینی گندم نسبت به رقم خرید حداقل ۳۰ درصد تفاوت دارد که این امر تنها ناشی از عدم به موقع میزان خرید است.

عالمی ادامه داد: امسال برآوردها برآن بود که میزان خرید گندم به ۱۰ میلیون تن برسد که متاسفانه این امر‌محقق نخواهد شد، از این رو نمایندگان مجلس به عنوان خادمان مردم باید ورود کنند تا این فشارهایی که به بخش کشاورزی می شود و آینده تولید را تحت تاثیر قرار می دهد، نیاز به تجدید نظر در خیلی از تصمیمات دارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: به رغم پیگیری های مکرر، وزارت جهاد روزانه پیگیر این موضوع است، اما متاسفانه سازمان برنامه برای پرداخت مطالبات گندمکاران ندارند و این موضوع بشدت منجر به دلسردی کشاورزان شده است.

به گفته وی، گندمکاران احساس می کنند که دولت به آنها توجهی ندارد و این آسیب اجتماعی و روانی برای ما بیش از قبل نگران کننده است که در کمیت و کیفیت گندم در سنوات آتی اثر گذار خواهد بود.

عالمی با بیان اینکه شرمنده کشاورزان هستم، گفت: با توجه به شرایط موجود انتظار می رود مسئولان توجه ویژه ای نسبت به پرداخت مطالبات و تولید داشته باشند.

قیمت جهانی گندم ۱۲ درصد افزایش یافت

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: اگر دلالان و واسطه ها گندم از کشاورزان خریداری نمی کردند، احتمال قاچاق گندم به آن سوی مرزها وحود داشت و از طرفی کشاورزان در ارتباط با نقدینگی برای تامین معیشت زندگی دچار چالش می شدند.

به گفته وی، برخی کشاورزان پس از برداشت مقداری گندم را در انبارهای خود نگهداری می کنند و مقداری هم برای گذراندن زندگی در بازار می فروشند و به سیلوها تحویل می دهند.

هاشمی ادامه داد: علی رغم بدعهدی دولت در ارتباط با پرداخت مطالبات، از گندمکاران تقاضا دارم که چنانچه اکر گندم های تولیدی صرفا برای مصارف انسانی به فروش برسانند چراکه قیمت گندم به یکباره در بازار جهانی ۱۲ درصد رشد داشته که این امر نگران کننده است. همچنین انتظار می رود کشاورزان تا جایی که امکان تاب آوری دارند، در تامین‌ نان مردم همکاری بیشتری داشته باشند به طوریکه گندم تولیدی را تحویل مراکز خرید دهند

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به کاهش تولید گندم در آمریکا این احتمال وجود دارد که تا اواخر شهریور مجدد قیمت گندم ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، از این رو با تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران باید گندم تولیدی در داخل مدیریت شود و از هدررفت جلوگیری شود. دولت با تجهیز منابع هرچه سریع تر باید بدهی پرداخت کند تا در تامین گندم آرد و نان دچار چالش نشویم.

با توجه به اهمیت خودکفایی گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک بویژه در شرایط فعلی حاکم بر کشور انتظار می رود که مسئولان با تسریع در روند پرداخت مطالبات از خروج گندم تولیدی به آن سوی مرزها و خارج از شبکه خرید تضمینی جلوگیری کنند تا با دستیابی به خودکفایی مشکلی در تامین نیاز کشور نداشته باشیم.