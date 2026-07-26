باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ احسان رستگاری‌نژاد با اشاره به نشست مشترک با حجت سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان و چگینی رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی اظهار کرد: در این نشست آخرین هماهنگی‌های اجرایی، فنی و پشتیبانی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مسابقات بزرگ آزاد رینگی کیک‌بوکسینگ کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر آمادگی کامل استان کرمان برای میزبانی این رویداد ملی تأکید شد.

وی افزود: مسابقات «جام شهدای ورزشکار و شهدای اقتدار» روز اول شهریورماه در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور در کرمان برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم این رقابت‌ها یکی از مهم‌ترین رویداد‌های کیک‌بوکسینگ کشور در سال جاری باشد.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرمان با بیان اینکه نام این مسابقات مزین به یاد شهدای ورزشکار و شهدای اقتدار است، تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادی علاوه بر ایجاد فضایی رقابتی میان برترین رزمی‌کاران کشور، فرصتی برای پاسداشت فرهنگ ایثار، پهلوانی و ترویج ارزش‌های والای شهدا در جامعه ورزش خواهد بود.

رستگاری‌نژاد با اشاره به اهمیت فنی این مسابقات خاطرنشان کرد: این رقابت‌ها تنها جنبه قهرمانی ندارد، بلکه یکی از مهم‌ترین مراحل استعدادیابی و انتخاب ورزشکاران برای حضور در لیگ کیک‌بوکسینگ کشور محسوب می‌شود و عملکرد شرکت‌کنندگان در این میدان، از اصلی‌ترین ملاک‌های معرفی نفرات برتر به لیگ خواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد، با همکاری فدراسیون ورزش‌های رزمی، اداره‌کل ورزش و جوانان استان و مجموعه باشگاه مقاومت کرمان، این مسابقات در سطحی شایسته برگزار شود و کرمان بار دیگر توانمندی خود را در میزبانی رویداد‌های بزرگ ورزشی کشور به نمایش بگذارد.