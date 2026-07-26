باشگاه خبرنگاران جوان - باب مک‌نالی، تحلیلگر در حوزه انرژی، نفت و امنیت ملی گفت: بازار نفت یک بازار جهانی است هرگونه اختلال در عرضه، در هر نقطه‌ای از جهان، باعث افزایش قیمت‌ها در همه کشورها، از جمله آمریکا، خواهد شد. اکنون قیمت بنزین به ۴٫۰۶ دلار در هر گالن رسیده و همچنان در حال افزایش است.

او ادامه داد: ما آمریکایی‌ها افزایش قیمت را بلافاصله روی تابلوهای پمپ‌بنزین می‌بینیم و طبیعتا این موضوع برایمان خوشایند نیست. بنابراین، اهمیت تنگه هرمز برای ما از این جهت است که به ثبات قیمت نفت در بازارهای جهانی نیاز داریم.