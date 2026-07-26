باشگاه خبرنگاران جوان؛نگار شیخ پور - وقوع سه حادثه دلخراش در بازه زمانی کوتاه، زنگ خطری جدی برای گردشگران و جوامع محلی است که نشان می‌دهد علی‌رغم هشدارهای مکرر، همچنان غفلت از جریان‌های خروشان رودخانه‌ها، بهای سنگینی بر جای می‌گذارد.

بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: بنا بر گزارش‌های دریافتی با دریافت خبری مبنی بر مشاهده جسد در رودخانه زاینده‌رود حوالی صادق‌آباد، تیم‌های امدادی پایگاه شهدای سامان به محل اعزام شدند.

وی افزود: این جسد که متعلق به مردی ۳۰ ساله است، از آب خارج و تحویل مراجع قانونی شد. هویت این فرد هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

طاهری اضافه کرد: همچنین پیکر بی‌جان جوان ۳۵ ساله‌ای که در محدوده امامزاده باباپیراحمد غرق شده بود، پس از یک هفته جستجوی مستمر و نفس‌گیر، در حوالی دهستان چم‌چنگ کشف شد.

وی ادامه داد: در حادثه‌ای دیگر، غرق شدن دختربچه ۹ ساله‌ای در رودخانه تونل دوم کوهرنگ (روستای قاسم‌آباد)، قلب جامعه محلی را به درد آورد.

طاهری گفت: جستجوی چهار تیم امدادی در نهایت منجر به کشف پیکر این کودک در فاصله دو کیلومتری از محل حادثه (روستای دره دُر) شد.

این حادثه تلخ بار دیگر یادآور شد که جریان‌های رودخانه‌های کوهرنگ به دلیل ماهیت کوهستانی، بسیار پرفشار و فریبنده هستند.

استان چهارمحال و بختیاری به عنوان سرچشمه رودخانه‌های حیاتی کارون، زاینده‌رود و بخشی از دز، با داشتن رودخانه های فصلی و دائمی، ظرفیتی بی‌نظیر برای گردشگری است؛ اما همین ویژگی جغرافیایی، مخاطرات ویژه‌ای را نیز به همراه دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با تاکید بر شدت جریان آب در رودخانه‌هایی نظیر کوهرنگ، از مردم و مسافران خواست: هنگام گذر و اطراق در حاشیه رودخانه‌ها، از نزدیک شدن به بستر آب به طور جدی خودداری کنند.

به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که دستگاه‌های متولی، علاوه بر هشدارهای رسانه‌ای، نسبت به نصب علائم هشداردهنده بیشتر و تعیین نقاط ایمن برای توقف مسافران در مسیرهای پرترددِ آبی اقدام کنند.

رودخانه‌های استان، اگرچه شریان‌های حیات‌بخش زاگرس هستند، اما برای گردشگرانی که بدون شناخت از پستی و بلندی‌های کف رودخانه و تغییرات جریان آب وارد آن می‌شوند، می‌توانند به یک تله مرگبار تبدیل شوند.