باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویر ارسالی شهروندان نشان می‌دهد بخشی از خیابان‌های مجاور پروژه‌های در حال ساخت، به محلی برای دپوی میلگرد، مصالح ساختمانی و تجهیزات کارگاهی تبدیل شده؛ موضوعی که به گفته ساکنان محله تهرانسر در منطقه ۲۱ تهران عبور خودروها و تردد عابران پیاده را با مشکل مواجه کرده و چهره خیابان‌های مسکونی را به کارگاه ساختمانی تغییر داده است.

در یکی از این تصاویر، حجم زیادی از میلگرد و مصالح ساختمانی در حاشیه معبر عمومی انبار شده و بخش قابل توجهی از فضای خیابان را اشغال کرده است؛ وضعیتی که علاوه بر کاهش ایمنی، احتمال وقوع حوادث برای عابران، موتورسواران و خودروهای عبوری را نیز افزایش می‌دهد. ساکنان می‌گویند در برخی ساعات، کامیون‌های حمل مصالح و خودروهای سنگین نیز با توقف در اطراف پروژه‌ها، تردد در این خیابان‌ها را با دشواری همراه می‌کنند.

یکی از ساکنان این محله در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان می گوید پروژه‌های مشارکتی مانند «رونیکا پلاس» با تراکم بسیار بالا و سطح اشغال گسترده در حال ساخت هستند و به دلیل محدود بودن فضای کارگاهی، بخش قابل توجهی از عملیات ساختمانی به خیابان‌های اطراف منتقل شده است.

به گفته این شهروند، اشغال معابر توسط مصالح ساختمانی، تردد روزانه ساکنان را مختل کرده و در برخی ساعات، عبور خودروها، خودروهای امدادی و حتی خدمات شهری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. همچنین گرد و غبار ناشی از فعالیت‌های ساختمانی، آلودگی صوتی، خطر سقوط مصالح، آسیب به فضای سبز حاشیه خیابان و کاهش ایمنی عابران از دیگر پیامدهای این وضعیت عنوان می‌شود.

آقای جلالی کارشناس شهری می‌گوید بخش قابل توجهی از این مشکلات به نحوه طراحی و صدور مجوز این پروژه‌ها بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که به دلیل سطح اشغال بسیار بالا، فضای کافی برای استقرار تجهیزات و دپوی مصالح در داخل پروژه وجود ندارد و در نتیجه، معابر عمومی عملاً به بخشی از کارگاه ساختمانی تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که به گفته او مصداق تضییع حقوق عمومی و تعرض به فضای شهری است.

وی همچنین گفت: در صورت بهره‌برداری از این مجتمع‌های پرتراکم، مشکلات تنها به دوران ساخت محدود نخواهد شد و ساکنان محله در آینده با چالش‌هایی مانند افزایش ترافیک، کمبود پارکینگ، فشار بر زیرساخت‌های شهری، افزایش جمعیت بدون توسعه متناسب خدمات و کاهش سرانه فضاهای عمومی روبه‌رو خواهند شد.

کارشناسان حوزه شهرسازی نیز بارها تأکید کرده‌اند که اجرای پروژه‌های بزرگ ساختمانی باید با رعایت حقوق شهروندان، تأمین فضای کارگاهی در داخل پروژه و جلوگیری از اشغال معابر عمومی انجام شود تا هزینه اجرای پروژه‌ها بر زندگی روزمره ساکنان تحمیل نشود. به اعتقاد آنها، توسعه شهری زمانی پایدار خواهد بود که علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، ظرفیت معابر، پارکینگ، خدمات شهری و کیفیت زندگی ساکنان نیز در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، برخی شهروندان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا در زمان صدور مجوز این پروژه‌های مشارکتی، ظرفیت محله برای پذیرش چنین حجم ساخت‌وسازی به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر. همچنین این سؤال مطرح است که چه نهادی بر رعایت ضوابط شهرسازی، نحوه استقرار کارگاه‌های ساختمانی و جلوگیری از اشغال معابر عمومی نظارت می‌کند.

اکنون انتظار می‌رود شهرداری تهران، شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر دستگاه‌های مسئول ضمن شفاف‌سازی درباره ضوابط حاکم بر این پروژه‌ها، نسبت به رفع مشکلات فعلی ساکنان، آزادسازی معابر اشغال‌شده، ساماندهی کارگاه‌های ساختمانی و جلوگیری از تکرار چنین مواردی در سایر پروژه‌های شهری اقدام کنند؛ چرا که توسعه شهری نباید به قیمت کاهش ایمنی، آسایش و حقوق شهروندان تمام شود.