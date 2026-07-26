وزارت نفت در شرایط جنگ و تحریم موفق به تحقق ۶۰ درصد درآمد نفتی و واریز ۱۱ میلیارد دلار سالانه و حفظ تولید و صادرات نفت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جنگ همواره اقتصاد کشور‌ها را با شوک‌های سنگین، نااطمینانی و اختلال در زنجیره‌های تأمین روبه‌رو می‌کند، اما تجربه ماه‌های گذشته نشان داد که مدیریت کارآمد می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط نیز مسیر تحقق اهداف اقتصادی را هموار کند. وزارت نفت در جریان جنگ و همزمان با تشدید فشار‌های خارجی، نه‌تنها از انجام مأموریت اصلی خود بازنماند، بلکه توانست با حفظ تولید، مدیریت صادرات و استفاده هوشمندانه از فرصت‌های بازار جهانی، یکی از موفق‌ترین کارنامه‌های سال‌های اخیر صنعت نفت را رقم بزند. در روز‌هایی که جنگ، فعالیت بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور را عملاً متوقف کرده بود، وزارت نفت چراغ صادرات را روشن نگه داشت. این وزارتخانه در شرایط جنگی ۱۱.۵ میلیارد دلار و در دوره آتش‌بس ۶.۵ میلیارد دلار نفت فروخت و توانست در دل بحران، بیش از ۶۰ درصد منابع نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال را محقق کند.

بررسی عملکرد ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد حدود ۱۸ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی پیش‌بینی‌شده بودجه محقق شده است؛ رقمی که معادل ۶۰ درصد کل درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده سالانه است و نشان می‌دهد وزارت نفت توانسته در حساس‌ترین مقطع اقتصادی کشور، نقش ستون اصلی تأمین منابع بودجه را ایفا کند. اهمیت این دستاورد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم این موفقیت در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت‌های گسترده تجاری به دست آمده است.

حفظ تولید؛ تصمیمی راهبردی که نتیجه داد

در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، بازار صادرات نفت ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد. کاهش خرید برخی پالایشگاه‌های مستقل چین، افزایش فشار‌های تحریمی و رقابت شدید نفت روسیه، شرایطی ایجاد کرده بود که بسیاری انتظار کاهش تولید نفت ایران را داشتند.

اما وزارت نفت مسیر دیگری را برگزید؛ به جای کاهش تولید و آسیب دیدن ظرفیت میدان‌های نفتی، راهبرد حفظ تولید و ذخیره‌سازی نفت برای زمان مناسب فروش در دستور کار قرار گرفت. این تصمیم اگرچه هزینه‌هایی مانند نگهداری نفت روی آب و اجاره نفتکش‌ها را به همراه داشت، اما از افت ظرفیت تولید جلوگیری کرد و زمینه بهره‌برداری از فرصت‌های بعدی بازار را فراهم ساخت.

امروز نتایج آن تصمیم به‌خوبی قابل مشاهده است. حفظ تولید باعث شد ایران در نخستین فرصت افزایش قیمت جهانی نفت، آماده عرضه حجم بزرگی از نفت ذخیره‌شده باشد و درآمد قابل‌توجهی برای کشور ایجاد کند.

مدیریت حرفه‌ای ذخایر نفتی؛ خلق میلیارد‌ها دلار ارزش افزوده

با آغاز جنگ و افزایش قیمت جهانی نفت، حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ذخیره‌شده که پیش‌تر امکان فروش مطلوب نداشت، به فرصتی طلایی برای اقتصاد کشور تبدیل شد.

وزارت نفت با مدیریت زمان عرضه، این محموله‌ها را در شرایطی روانه بازار کرد که قیمت هر بشکه نفت نسبت به ماه‌های قبل بین ۲۰ تا ۳۰ دلار افزایش یافته بود. نتیجه این تصمیم، ایجاد حدود سه میلیارد دلار درآمد اضافی برای کشور بود؛ درآمدی که بدون افزایش حتی یک بشکه تولید و صرفاً با مدیریت هوشمندانه بازار حاصل شد.

این تجربه نشان داد که مدیریت صحیح زمان فروش، گاه ارزشی هم‌سنگ افزایش تولید دارد و می‌تواند در شرایط بحرانی، منافع ملی را به بهترین شکل تأمین کند.

آتش‌بس؛ فرصتی که به سکوی جهش صادرات تبدیل شد

یکی دیگر از نقاط قوت عملکرد وزارت نفت، استفاده حداکثری از فرصت کوتاه آتش‌بس بود. کاهش موقت ریسک تردد نفتکش‌ها موجب شد صادرات نفت ایران با سرعت قابل توجهی افزایش یابد و بخش مهمی از نفت ذخیره‌شده به بازار‌های جهانی منتقل شود.

در این دوره ده‌ها میلیون بشکه نفت و میعانات گازی از پایانه‌های صادراتی کشور بارگیری و روانه بازار شد؛ اقدامی که علاوه بر افزایش درآمد‌های ارزی، موجب آزاد شدن نفتکش‌ها، کاهش هزینه‌های ذخیره‌سازی، جلوگیری از انباشت نفت در مخازن و استمرار تولید میدان‌ها شد.

این عملیات گسترده نشان داد شبکه صادراتی صنعت نفت حتی در شرایط جنگ نیز از آمادگی عملیاتی بالایی برخوردار بوده و توانسته است در کوتاه‌ترین زمان ممکن از فرصت‌های ایجادشده بیشترین بهره را ببرد.

تحقق بودجه؛ وزارت نفت، تکیه‌گاه اقتصاد کشور

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، میزان تحقق منابع بودجه است. در این میان، وزارت نفت توانست نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین منابع مالی کشور ایفا کند.

تحقق ۱۸ میلیارد دلار درآمد نفتی در نیمه نخست سال و واریز حدود ۱۱ میلیارد دلار به خزانه نشان می‌دهد صادرات نفت صرفاً در حد ثبت آمار باقی نمانده، بلکه بخش عمده درآمد‌ها وارد چرخه مالی کشور شده و به تأمین هزینه‌های عمومی و اجرای برنامه‌های دولت کمک کرده است. این عملکرد در شرایطی به دست آمده که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند جنگ و محدودیت‌های بین‌المللی، تحقق درآمد‌های نفتی را با مشکل جدی مواجه کند؛ اما وزارت نفت با مدیریت مؤثر توانست این پیش‌بینی‌ها را بی‌اثر کند.

کاهش زمان وصول درآمدها؛ موفقیتی فراتر از افزایش صادرات

یکی دیگر از دستاورد‌های قابل توجه وزارت نفت، کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت است. کوتاه‌تر شدن فرآیند وصول مطالبات، کاهش تخفیف‌های فروش و افزایش سرعت بازگشت منابع ارزی به کشور، نشان می‌دهد موفقیت وزارت نفت تنها به افزایش حجم صادرات محدود نبوده، بلکه کیفیت مدیریت مالی نیز بهبود یافته است.

بازگشت سریع‌تر درآمد‌های نفتی به کشور، قدرت دولت در مدیریت بودجه و تأمین منابع ارزی را افزایش داده و نقش مهمی در ثبات اقتصادی ایفا کرده است.

سرمایه‌گذاری برای آینده؛ توسعه همزمان با عبور از بحران

وزارت نفت در کنار مدیریت شرایط جنگ، از توسعه صنعت نفت نیز غافل نماند. اجرای قرارداد‌های چند میلیارد دلاری در حوزه حفاری، توسعه میادین، احداث واحد‌های فرآورشی و افزایش ظرفیت تولید، نشان می‌دهد نگاه این وزارتخانه تنها به حل مسائل روز محدود نبوده و آینده صنعت نفت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اجرای پروژه‌های جدید حفاری، افزایش ظرفیت فرآورش نفت، توسعه تأسیسات و جذب سرمایه، زمینه حفظ و افزایش تولید در سال‌های آینده را فراهم می‌کند و از افت طبیعی میدان‌های نفتی جلوگیری خواهد کرد.

رکورد‌های جدید در تولید نفت و گاز

در کنار موفقیت‌های صادراتی، بخش تولید نیز عملکرد قابل قبولی داشته است. افزایش تولید نفت خام، ثبت رکورد‌های جدید در برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی و رشد تولید گاز خام، نشان می‌دهد وزارت نفت توانسته است همزمان با مدیریت بازار، تولید را نیز در مسیر صعودی حفظ کند.

این موفقیت‌ها حاصل سرمایه‌گذاری در نگهداشت تولید، اجرای عملیات حفاری، تعمیر چاه‌ها، توسعه میدان‌های مشترک و استفاده از توان متخصصان داخلی بوده است.

جمع‌آوری گاز‌های همراه؛ تلفیق توسعه اقتصادی و مسئولیت زیست‌محیطی

از دیگر اقدامات مهم وزارت نفت، تسریع در اجرای طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت است. این پروژه‌ها علاوه بر کاهش مشعل‌سوزی و آلودگی محیط زیست، موجب افزایش خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع ملی شده‌اند.

تبدیل گاز‌های همراه به ثروت، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های توسعه‌ای وزارت نفت در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و نشان می‌دهد نگاه این وزارتخانه صرفاً معطوف به درآمد‌های کوتاه‌مدت نیست.

مدیریت شفاف در پیچیده‌ترین شرایط تحریم

هرچند اطلاعات مربوط به فروش نفت در دوران تحریم به دلیل ملاحظات تجاری و امنیتی محرمانه است، اما فرآیند فروش، وصول درآمد‌ها و توزیع منابع همچنان تحت نظارت نهاد‌های قانونی از جمله بانک مرکزی، خزانه‌داری، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات انجام می‌شود.

این موضوع بیانگر آن است که محرمانگی اطلاعات تجاری، منافاتی با شفافیت مالی و نظارت قانونی ندارد و درآمد‌های نفتی در چارچوب قوانین کشور مدیریت می‌شوند.

عملکرد وزارت نفت در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد این وزارتخانه توانسته است با اتکا به مدیریت حرفه‌ای، تصمیم‌گیری به‌موقع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی کشور، یکی از موفق‌ترین دوره‌های فعالیت خود را پشت سر بگذارد.

تحقق ۶۰ درصد درآمد نفتی سالانه، واریز ۱۱ میلیارد دلار به خزانه، کسب حدود سه میلیارد دلار درآمد مازاد از مدیریت زمان فروش، حفظ تولید، افزایش صادرات، توسعه پروژه‌های بالادستی، ثبت رکورد‌های جدید تولید و استمرار سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از دستاورد‌هایی است که جایگاه وزارت نفت را به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور بیش از پیش تثبیت کرده است.

در روز‌هایی که جنگ و تحریم می‌توانست درآمد‌های کشور را با چالش جدی مواجه کند، وزارت نفت با عملکردی هدفمند و هوشمندانه نشان داد که مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از فرصت‌های بازار جهانی می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط نیز مسیر تحقق بودجه، حفظ تولید و صیانت از منافع ملی را هموار سازد. این کارنامه، تصویری از وزارتخانه‌ای است که در میدان عمل، نقش خود را در حفظ ثبات اقتصادی کشور به‌خوبی ایفا کرده و توانسته است تهدید‌های بزرگ را به فرصت‌هایی ارزشمند برای اقتصاد ایران تبدیل کند.