شهروندخبرنگار ما در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) فیلمی از پخت نان نذری را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الخسین (ع)، ۳ هزار قرص نان رایگان و صلواتی توسط نانوایی شهید الله مراد نادری روستای تکه شهید رسانه نهاوند به نیت رهبر شهید شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه و نابودی دشمنان اسلام و مردم ایران و ارسال به کشور عراق برای زوار اربعین با کمک خیران بسیج رسانه و کانون فرهنگی و هنری شهدای روستای تکه از توابع شهرستان نهاوند استان همدان پخت شد.

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منبع: حسین سهرابی - همدان

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