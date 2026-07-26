باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ محمد اکرمینیا در یک برنامه تلویزیونی با اشاره آمادگی آمریکا برای بازسازی خود از طریق منطقه آسیای غربی، جنوب اروپا و مدیترانه گفت: در هر صورت ما این آمادگی را داریم اگر این جنگ ادامه پیدا کند باز مثل گذشته به همین شکل عملیاتهای خودمان را ادامه دهیم و تا زمانی که آمریکاییها متوجه شوند که با تجاوز نمیتوانند اراده خودشان را به ملت ایران تحمیل کنند.
سخنگوی ارتش گفت: در انتهای جنگ ۴۰ روزه از پهپادهای جدید رونمایی کردیم. حالا اگر لازم شد بعداً مشخصات آنها را منتشر میکنیم. الان از پهپادهای پیشرفتهتر از آرش ۲ هم استفاده میکنیم که هم قدرت تخریبش بالاتر است و هم هم دقتش و بردش بیشتر است که تا الان مشخصات این پهپاد رو اعلام نکردیم.
سرتیپ اکرمینیا گفت: توانستیم در فرصتی که از آتش بس ایجاد شد و البته از انتهای جنگ، خیلی از تجهیزات مان که مورد هدف قرار گرفته بود را به چرخه عملیات برگردانیم و این کار واقعاً انجام شد.
وی ادامه داد: یک سری تجهیزات جدید هم وارد کردیم که قابلیتهای خیلی خوبی به ما داد و واقعا فضایی کشور را به طور نسبی به نسبت جنگ ۴۰ روزه برای دشمن ناامنتر کرد.
سخنگوی ارتش تاکید کرد: هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که فضای کشورش صد در صد امن است حتی در خود آمریکا هر از گاهی هواپیمای ناشناسی از جایی وارد میشود حتی در محوطه کاخ سفید هم میرود.
سرتیپ اکرمینیا درباره انهدام مواضع دشمن و ضد انقلاب در غرب کشور گفت: ترامپ اعتراف کرد که حجم قابل توجهی تسلیحات در اختیار گروههای ضدانقلاب مستقر در اربیل قرار داده است تا علیه ایران عملیات زمینی انجام دهند. امروز این گروهها عملاً فلج شدهاند و توان اجرای عملیات را ندارند و شرایط موجود، نه تنها مطابق پیشبینی آمریکا نیست، بلکه وضعیتی بسیار نامطلوب برای این کشور رقم خورده است.
وی گفت: آسیبهای جدی به پایگاههای امریکا وارد کردیم و بخش بزرگی از این پایگاهها از نظر عملیاتی توان اجرایی ندارند مخصوصاً در اربیل عراق که تقریبا تمام زیرساختهای آمریکا نابود شده و همینطور ضد انقلاب هم توان عملیات ندارند.
سخنگوی ارتش درباره اتفاقات تنگه هرمز تاکید کرد: ایران بارها اعلام کرده است که تنگه هرمز با جنگ، شرارت و تجاوز باز نخواهد شد و شرایط نیز به وضعیت پیش از جنگ بازنمیگردد. تنگه هرمز تنها در چارچوب نظم ایرانی و احترام آمریکا به این نظم میتواند به شرایط عادی بازگردد و این واقعیتی است که آمریکا باید آن را بپذیرد.
سرتیپ اکرمینیا با اشاره به بی برنامگی آمریکا در جنگ گفت: جنگ به مرحلهای رسیده است که به نظر میرسد واشنگتن برای ادامه آن و حتی برای خروج از آن نیز فاقد راهبرد مشخص است. آمریکا نه راهبرد درستی برای آغاز و اداره جنگ دارد و نه راهبردی برای پایان دادن به آن طراحی کردهاند و اکنون در وضعیت استیصال قرار گرفتهاند.
منبع: ایرنا