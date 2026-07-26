باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

نام عسلویه به معنای «آب عسل» تعبیر می‌شود؛ روایتی که این منطقه را با زلالی آب‌های خلیج فارس پیوند می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - در برنامه «جزئیات» از شبکه نسیم روایتی از فلسفه نام عسلویه گفته می‌شود و زیبایی‌های اطراف این شهر و سواحل آن که مناظر بکر و منحصر به فردی دارد به تصویر کشیده می‌شود.

مطالب مرتبط
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
young journalists club

حملات آمریکایی‌ها به اماکن غیرنظامی + فیلم

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
young journalists club

چشم دریا زیباترین غار ساحلی ایران + فیلم

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
young journalists club

گرم‌ترین و سردترین شهرهای کشور را بشناسید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۱۲۱۷

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۱۰۸۶

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۸۲۵

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۷۱۱

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۵۹۳

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha