کاردار موقت اوکراین در تهران در پی حمله به شناور تجاری ایران در دریای خزر که به شهادت و زخمی شدن شماری از خدمه انجامید، به وزارت امور خارجه احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال اقدام مجرمانه ارتش اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر در ساعات اولیه صبح امروز شنبه ۳ مردادماه که منجر به شهادت یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر شد، شنبه‌شب کاردار موقت اوکراین در تهران از سوی منوچهر مرادی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اوراسیا احضار شد و مراتب اعتراض شدید کشورمان به این اقدام خصمانه و مجرمانه به وی ابلاغ شد.

در این جلسه احضار، به کاردار اوکراین تذکر داده شد که حمله به شناور تجاری ایران در دریای خزر، نه تنها نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه است بلکه تهدیدی آشکار علیه امنیت همه کشورهای ساحلی است و دولت اوکراین باید در این زمینه پاسخگو باشد و آمران و عاملان این جنایت را مجازات کند.

همچنین تاکید گردید که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از امنیت و منافع ملی خود دفاع کرده و تعرض به جان و دارایی شهروندان خود را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.