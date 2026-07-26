کاردار موقت اوکراین در تهران در پی حمله به شناور تجاری ایران در دریای خزر که به شهادت و زخمی شدن شماری از خدمه انجامید، به وزارت امور خارجه احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال اقدام مجرمانه ارتش اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر در ساعات اولیه صبح امروز شنبه ۳ مردادماه که منجر به شهادت یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر شد، شنبه‌شب کاردار موقت اوکراین در تهران از سوی منوچهر مرادی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اوراسیا احضار شد و مراتب اعتراض شدید کشورمان به این اقدام خصمانه و مجرمانه به وی ابلاغ شد.

در این جلسه احضار، به کاردار اوکراین تذکر داده شد که حمله به شناور تجاری ایران در دریای خزر، نه تنها نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه است بلکه تهدیدی آشکار علیه امنیت همه کشورهای ساحلی است و دولت اوکراین باید در این زمینه پاسخگو باشد و آمران و عاملان این جنایت را مجازات کند.

همچنین تاکید گردید که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از امنیت و منافع ملی خود دفاع کرده و تعرض به جان و دارایی شهروندان خود را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

برچسب ها: سفیر اوکراین ، کشتی ایران ، جنگ نظامی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
ولودیمیر زلنسکی جنایتکار، اوکراین را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
باید سیاست تن در برابر چشم اجرا شود تا دیگر کسی جرات این خودشیرینی ها را نداشته باشد
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
باید ما هم یه کشتی یا منافع اوکراین رو بزنیم. اگه بزنیم یعنی اقتدار. احضار که فرمالیته است
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
یاید بابت هر شهید ده تا اوکراینی کشته شه .
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
احضار چه فایده ای داره. باید مقابله به مثل کنیم
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
احضار کاردار اوکراین در تهران در پی حمله به شناور تجاری ایران در دریای خزر هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم و کشور ندارد و باید پاسخ و جواب نظامی بدهید
و سپاه باید از اوکراین انتقام بگیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار هم تصاویر ماهواره‌ای از روسیه را در اختیار اوکراین جنایتکار قرار می‌دهد
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