باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سیانان به نقل از منابعی گزارش داد که جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در جلسهای در کاخ سفید در مورد تشدید احتمالی درگیری نظامی با ایران ابراز نگرانی کرده است.
این شبکه گزارش داد که روز جمعه، در جلسهای با حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ونس و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نگرانی خود را در مورد تشدید احتمالی درگیری ابراز کرد. کین گفت که این گسترش، ذخایر مهمات ایالات متحده را بیشتر تخلیه خواهد کرد.
یک منبع پنتاگون به این شبکه خبری تایید کرد که این عملیات به حالت تعلیق درآمده است.
دلیل این توقف مشخص نیست. به گزارش سیانان، کشورهای خلیج فارس از دولت آمریکا خواستند که خویشتنداری نشان دهد. یک منبع به این شبکه خبری گفت که ترامپ به طور خصوصی به مذاکرهکنندگان آمریکایی دستور داده است که به تماسها با تهران ادامه دهند.
پیش از این، ترامپ مدعی شده بود که در حال بررسی از سرگیری جنگ علیه ایران و انجام یک «حمله گسترده» است. بعداً، نیویورک تایمز به نقل از منابع خود گزارش داد که او تصمیم گرفته تشدید درگیری را به تعویق بیندازد.