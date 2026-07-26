باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پلیس برلین اعلام کرد که در حادثهای که عصر روز شنبه در نزدیکی مراسمی در برلین رخ داد، یک خودرو به جمعیت یورش برد و یک نفر را کشت و ۱۷ نفر را مجروح کرده است که وضعیت برخی از آنها وخیم است. این حادثه باعث آغاز عملیات جستوجو برای عامل یا عوامل آن شده است.
ساعاتی پس از این حمله، بسیاری از جزئیات همچنان نامشخص بود، اما پلیس گفت که این خودرو پس از ورود به پارک تیرگارتن در نزدیکی دروازه براندنبورگ، به چندین نفر برخورد کرده است. پلیس بعداً اعلام کرد که یک فرد افراطی را به عنوان مظنون شناسایی کرده و به دنبال دستگیری او هستند.
یک سخنگوی پلیس در محل حادثه گفت: «طبق آخرین اطلاعات، خودرو حوالی ساعت ۱۰ شب (۲۰:۰۰ بهوقت گرینویچ) وارد تیرگارتن شد و در این مسیر چندین نفر را مجروح کرد و سپس پس از برخورد با یک درخت در تیرگارتن متوقف شد.»
وی افزود: «خودرو خالی بود، به همین دلیل ما در حال حاضر به شدت در حال تلاش برای یافتن عامل یا عوامل این حادثه هستیم.»
هشت نفر به شدت مجروح شدند
سخنگوی آتشنشانی برلین اعلام کرد که از میان مجروحان، هشت نفر جراحات شدیدی داشتند و از این میان، سه نفر در وضعیت بحرانی به سر میبرند.
سخنگوی پلیس به خبرنگاران گفت: «ما اکنون یک مظنون را شناسایی کردهایم. اقدامات علیه این مظنون که هنوز دستگیر نشده، در حال انجام است. با این حال، این مظنون برای پلیس به عنوان عضوی از افراطیون در برلین شناخته شده است.»
روزنامه بیلد به نقل از یک شاهد گفت که این خودرو یک ون بوده و مردی از آن خارج شده و فرار کرده است.
سلسله حملات با خودرو
آلمان در سالهای اخیر شاهد یک سری حملات با خودرو به جمعیت بوده است که منجر به کشتهشدن افراد شده است.
آلمان از زمان حمله سال ۲۰۱۶ به بازار کریسمس در میدان برایتشاید پلاتس برلین، شاهد یک سری حملات با خودرو بوده است که بارها هشدارهای امنیتی را در اطراف گردهماییهای عمومی، بازارهای کریسمس، رویدادهای کارناوال و تظاهرات به همراه داشته است.
لایپزیگ، مه ۲۰۲۶ – منطقه پیادهروی مرکزی
دو نفر کشته و سه نفر دیگر به شدت مجروح شدند، زمانی که یک خودرو به یک منطقه پیادهروی مرکزی در لایپزیگ برخورد کرد. پلیس یک مرد ۳۳ ساله آلمانی را دستگیر کرد و نخستوزیر زاکسن گفت که مظنون ممکن است از مشکلات روانی رنج برده باشد.
مانهایم، مارس ۲۰۲۵ – جمعیت مرکز شهر
دو نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند، زمانی که یک مرد ۴۰ ساله با خودرو به گروهی از عابران پیاده در مانهایم برخورد کرد. دادستانی گفت که نشانههایی وجود دارد که این عمل عمدی بوده است، اما هیچ مدرکی مبنی بر انگیزه سیاسی یا مذهبی پیدا نشد و افزود که مظنون ممکن است از نظر روانی ناسالم بوده باشد.
مونیخ، فوریه ۲۰۲۵ – تظاهرات اتحادیه کارگری
یک شهروند ۲۴ ساله افغان با خودرو به یک تظاهرات اتحادیه کارگری در مونیخ برخورد کرد که منجر به کشته شدن یک زن و دختر ۲ ساله او و مجروح شدن دهها نفر دیگر شد. دادستانهای فدرال آلمان او را به دو فقره قتل و چندین فقره اقدام به قتل متهم کردهاند و گفتند که این حمله با انگیزه افراطگرایی انجام شده است. مظنون در حال حاضر در حال محاکمه است.
مگدبورگ، دسامبر ۲۰۲۴ – بازار کریسمس
شش نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند، زمانی که یک خودرو به بازار کریسمس در مگدبورگ برخورد کرد. یک شهروند سعودی در ژوئن ۲۰۲۶ به حبس ابد محکوم شد. دادستانی گفت که او از سر ناامیدی ناشی از یک اختلاف مدنی و با ذکر دیدگاههای ضداسلامی و همدردی با راستافراطی اقدام کرده است.
برلین، ژوئن ۲۰۲۲ – منطقه خرید
یک مرد ۲۹ ساله آلمانی-ارمنی با خودرو به جمعیتی در یک منطقه شلوغ خرید در برلین برخورد کرد و پس از بالا رفتن از پیادهرو، یک معلم را کشت و ۱۴ نفر از دانشآموزان او را مجروح کرد. دادستانی بعداً گفت که شواهد یافتشده در جستجوی خانه او به اسکیزوفرنی پارانوئید مشکوک اشاره دارد.
ترییر، دسامبر ۲۰۲۰ – منطقه پیادهروی
پنج نفر از جمله یک نوزاد ۹ هفتهای کشته و تا ۱۵ نفر زخمی شدند، زمانی که یک مرد ۵۱ ساله آلمانی مست از یک منطقه پیادهروی در شهر غربی ترییر عبور کرد.
فولکمارسن، فوریه ۲۰۲۰ – رژه کارناوال
یک مرد با خودرو به یک رژه کارناوال در شهر غربی فولکمارسن برخورد کرد و دهها نفر از جمله ۲۰ کودک را مجروح کرد. او بعداً به حبس ابد محکوم شد، پس از اینکه دادگاه تشخیص داد که او عمداً و با قصد کشتن عمل کرده است.
برلین، دسامبر ۲۰۱۶ – بازار کریسمس برایشتشایدپلاتس
انیس عامری، یک پناهجوی ناموفق تونسی با ارتباطات افراطی گری، یک کامیون را ربود، راننده آن را کشت و سپس آن را به یک بازار کریسمس شلوغ در برلین کشاند و ۱۱ نفر دیگر را کشت و دهها نفر را مجروح کرد. او چهار روز بعد توسط پلیس در ایتالیا به ضرب گلوله کشته شد.
منبع: رویترز