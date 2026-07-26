ورزش بانوان استان قم در مسیر توسعه/ ۱۱۰ باشگاه اختصاصی و ۴۸ مجوز جدید در چهار ماه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حسین دوعلی، سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی ادارهکل ورزش و جوانان استان قم در گفتگو با خبرنگار ما درباره وضعیت توسعه ورزش قهرمان ورزش بانوان استان، با اعلام آمار تازهای از عملکرد چهار ماهه سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت ۴۸ مجوز باشگاهی صادر شده که به طور میانگین، هر سه روز یک مجوز ورزشی در استان ثبت شده است.
او با اشاره به جایگاه ویژه بانوان در این آمار افزود: از مجموع ۶۳۰ باشگاه فعال در استان، ۱۱۰ باشگاه به طور اختصاصی برای ورزش بانوان فعالیت میکنند که نشان از عزم جدی برای توسعه ورزش زنان در قم دارد. از ۴۸ مجوز صادره نیز بخش قابلتوجهی مربوط به تأسیس و تمدید باشگاههای بانوان بوده است.
سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی، باشگاههای بانوان را محور اصلی استعدادیابی و پرورش قهرمانان زن استان دانست و تصریح کرد: این مراکز، فرصتهای برابر و امنی را برای حضور فعال زنان در عرصه ورزش فراهم کردهاند و نقش بیبدیلی در ارتقای سلامت، نشاط اجتماعی و توانمندسازی بانوان ایفا میکنند.
دوعلی در ادامه با تأکید بر حمایتهای مستمر از باشگاههای بانوان خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، معرفی باشگاهها برای بهرهمندی از تسهیلات و منابع حمایتی، و پیگیری جذب اعتبارات استانی، از جمله اقداماتی است که با هدف تقویت باشگاهداری، توسعه بخش خصوصی و ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان در دستور کار قرار گرفته است.
او در پایان تأکید کرد: ورزش بانوان در قم، با داشتن بیش از ۱۷ درصد از کل باشگاههای استان به صورت اختصاصی، از ظرفیت بالایی برای رشد بیشتر برخوردار است و این روند صعودی با حمایتهای بخش دولتی و خصوصی ادامه خواهد یافت.