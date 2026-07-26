شهروندخبرنگار ما در آستانه اربعین حسینی فیلم و تصاویری از پذیرایی موکب در مسیر کرمانشاه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) قرار داریم و زائران بسیاری دل‌های خود را به حرم امام سوم شیعیان گره زدند و عزم کربلای معلی کردند. در این بین عاشقان و دلباختگان امام حسین (ع) با برپایی موکب پذیرایی از زائران اباعبدالله الحسین (ع) پذیرایی می‌کنند. برپایی موکب شهدای کرمانشاه برای خدمات رسانی از زائران سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - کرمانشاه

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