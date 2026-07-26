شهروندخبرنگار ما در آستانه اربعین حسینی فیلم و تصاویری از پذیرایی موکب در مسیر کرمانشاه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) قرار داریم و زائران بسیاری دل‌های خود را به حرم امام سوم شیعیان گره زدند و عزم کربلای معلی کردند. در این بین عاشقان و دلباختگان امام حسین (ع) با برپایی موکب پذیرایی از زائران اباعبدالله الحسین (ع) پذیرایی می‌کنند. برپایی موکب شهدای کرمانشاه برای خدمات رسانی از زائران سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - کرمانشاه

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پذیرایی موکب داران شهدای کرمانشاه از زائران اربعین

پذیرایی موکب داران شهدای کرمانشاه از زائران اربعین

گزارش تصویری از پذیرایی موکب داران شهدای کرمانشاه از زائران اربعین

گزارش تصویری از پذیرایی موکب داران شهدای کرمانشاه از زائران اربعین

گزارش تصویری از پذیرایی موکب داران شهدای کرمانشاه از زائران اربعین

پذیرایی موکب داران شهدای کرمانشاه از زائران اربعین

گزارش تصویری از پذیرایی موکب داران شهدای کرمانشاه از زائران اربعین

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، اربعین حسینی ، موکب داران
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