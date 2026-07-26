باشگاه خبرنگاران جوان- میرزادی- سعید مقیمی نژاد با اعلام ساعت کاری باجه‌های دولتی پست در سطح استان که از ساعت ۷ الی۱۸:۳۰ به صورت یکسره از تاریخ سوم لغایت هشتم مردادماه آماده خدمات رسانی می‌باشند.

مقیمی نژاد تصریح کرد: دریافت پیامک گذرنامه به منزله تحویل گذرنامه به پست نمی‌باشد، لذا متقاضیان پس از دریافت بارکدپستی ابتدا با مراجعه به سامانه رهگیری مرسولات پستی به نشانی tracking.post.ir از سرنوشت گذرنامه خود مطلع شوند ودرصورت نیاز به واحد‌های پستی مراجعه کنند.

مدیرکل پست استان کرمان افزود: متقاضیانی که نشانی درخواست گذرنامه آنها شهرستان‌های استان است برای تحویل گذرنامه به مرکز استان مراجعه ننمایند ودر کوه تاهترین زمان به دست متقاضیان می‌رسد.