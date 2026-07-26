عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از ارائه ۱۲ طرح برای مدیریت یکپارچه بر تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، امروز (یکشنبه) در برنامه «سلام خبرنگار» از شبکه خبر، در خصوص طرح‌های ارائه شده در رابطه با تنگه هرمز اظهار داشت که تاکنون ۱۲ طرح مجزا توسط نمایندگان به این کمیسیون ارائه شده است.

وی با اشاره به فصل‌های مشترک این طرح‌ها، بر لزوم اعمال حاکمیت کامل ایران، ایجاد نظام مالی جدید (اخذ حق بیمه و عوارض)، محدودیت تردد برای شناور‌های نظامی کشور‌های فرامنطقه‌ای و دشمن، و الزام به استفاده از نام «خلیج فارس» در اسناد دریانوردی تأکید کرد.

تجمیع طرح‌ها در کمیسیون

بروجردی با بیان اینکه این تعداد طرح نشان‌دهنده اهمیت حیاتی تنگه هرمز برای نمایندگان است، تأکید کرد: «ما به لحاظ قانونی مکلف به بررسی تمامی این طرح‌ها هستیم، اما در نهایت با حضور طراحان محترم و ارگان‌های مختلف، به یک طرح واحد و متفق‌الیه دست خواهیم یافت. اولین جلسه کمیسیون به همین موضوع تجمیع اختصاص دارد.»

فصل‌های مشترک ۱۲ طرح؛ از حاکمیت تا نظام مالی

عضو کمیسیون امنیت ملی، مهم‌ترین محور‌های مشترک این طرح‌ها را چنین برشمرد:

۱. اعمال حاکمیت و مدیریت کامل: «ما تاکنون از این سرمایه عظیم ملی غافل بودیم. از این پس هیچ شناوری بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران حق عبور از این آبراه راهبردی را نخواهد داشت.»

۲. نظام مالی و اخذ عوارض (حق بیمه): بروجردی با اشاره به عرف جهانی، دریافت حق بیمه را یکی از منابع درآمدی مهم دانست و گفت: «شرکت‌های بیمه‌ای خارجی این حق را دریافت می‌کردند، اما اکنون سازوکار بیمه ایرانی ایجاد شده و تمامی شناور‌ها ملزم به استفاده از بیمه ایرانی هستند. همچنین برای تخفیف در پرداخت‌ها، پیشنهاد شده در صورت پرداخت غیردلاری (مانند یوآن یا ریال) تخفیف‌هایی داده شود.»

۳. محدودیت تردد (امنیت ملی): «ما به هیچ وجه اجازه تردد به شناور‌های نظامی کشور‌های دوردست و همچنین کشتی‌های متعلق به کشور‌های متخاصم (مانند رژیم صهیونیستی) را نخواهیم داد.»

۴. اهداف راهبردی و نام خلیج فارس: وی خاطرنشان کرد که در تمامی اسناد ثبت‌شده برای عبور شناورها، استفاده از نام رسمی «خلیج فارس» الزامی خواهد بود.

جنگ و وضعیت منطقه؛ هشدار به کشور‌های حوزه خلیج فارس

بروجردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تحولات نظامی اخیر و آرامش ۲۴ ساعت اخیر اظهار داشت: «آمریکایی‌ها در این جنگ نامتقارن شکست خورده‌اند و تحلیلگران نظامی خودشان نیز بر این نکته اذعان دارند.»

وی در پاسخ به سوالی درباره توقف حملات آمریکا، این آرامش را «پیش از طوفان» ارزیابی نکرد و آن را ناشی از «تهدید قاطعانه ایران» مبنی بر نابودی زیرساخت‌های منطقه در صورت تداوم اقدامات خصمانه دانست.

بروجردی با بیان اینکه «سیاست ایران گسترش بحران نیست»، خطاب به کشور‌های منطقه هشدار داد: «کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس سالانه ۸ میلیارد متر مکعب آب را شیرین می‌کنند که تمام زندگی آنها به نیروگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها گره خورده است. اگر نفت ما صادر نشود، قطعاً نفت هیچ‌کس صادر نخواهد شد. شوخی‌بردار نیست؛ امنیت یا برای همه است یا برای هیچ‌کس.»

خروج آمریکا از منطقه؛ نقطه عطف جنگ

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به ورود میانجی‌های منطقه‌ای (عمان، قطر، پاکستان و حتی چین) برای پیشگیری از بحران فراگیر، تصریح کرد: «خروجی این جنگ نباید چیزی جز پایان یافتن حضور نظامی آمریکا در منطقه باشد، وگرنه این ماجرا تکرار خواهد شد. این جنگ یک نقطه عطف تاریخی است و ما امیدواریم با سرافرازی ملت ایران به پیروزی برسد.»

 
برچسب ها: تنگه هرمز ، جنگ تحمیلی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
از طرح عمان حمایت نکنید. این هم فریب دیگری است تا آمریکا و صهیونیست نفس تازه کنند و دوباره حمله کنند. باید گلوی دشمن را گرفت تا خفه شود
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
به رفتار آمریکا شک کنید
احتمال حمله گسترده همراه با اسراییل وجود دارد
۱
۶
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