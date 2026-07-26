امدادگران عملیات جست‌و‌جو برای یافتن ۲۳ نفر مفقودی را پس از غرق شدن کشتی باری ویتنامی در دریای چین جنوبی آغاز کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - به گزارش شبکه دولتی چین، سی‌سی‌تی‌وی، امدادگران روز یکشنبه از اغاز عملیات جست‌و‌جو برای یافتن ۲۳ نفر مفقودی پس از غرق شدن یک کشتی ویتنامی در آبراه پرتردد دریای چین جنوبی خبر دادند، در حالی که ۳۹ نفر از آب نجات یافتند.

مقامات استان هاینان در جنوب چین اعلام کردند که کشتی باری «خوی نگوین ۱۸» با ۶۲ تبعه ویتنامی در آب‌های نزدیک آب‌سنگ (نوار یا باریکه‌ای از صخره یا ماسه یا مرجان یا سازه‌های دست‌ساز در نزدیکی سطح آب یا برآمده از آن را آب‌سَنگ می‌گویند) فیوری کراس ریف دچار مشکل شده است.

سی‌سی‌تی‌وی گزارش داد که برای اولین بار یک کشتی امداد چینی، «نان‌های جیو ۱۱۵»، شامگاه شنبه یک شعله نارنجک از این کشتی  مشاهده کرده است.

بر اساس این گزارش، شش فروند کشتی چینی، یک بالگرد امداد و یک کشتی ویتنامی به عملیات جست‌و‌جو و نجات در این منطقه پیوستند. این کشتی با ثبت ویتنامی، حدود ۷۰ متر طول و ۹۹۹ تن وزن ناخالص دارد.

منطقه اطراف این آب‌سنگ، بخشی از مجمع‌الجزایر اسپراتلی مورد مناقشه است که چین آن را جزایر نانشا -گروهی از آب‌سنگ‌ها، جزایر و آب‌سنگ‌های حلقه‌ای به شدت مورد مناقشه در دریای چین جنوبی غنی از منابع- می‌نامد.

چین ادعای حاکمیت بر تقریباً کل این آبراه راهبردی از جمله اسپراتلی‌ها را دارد، جایی که باند‌های فرود ساخته و جزایر مصنوعی را نظامی‌سازی کرده است.

اما ادعا‌های گسترده پکن با ادعا‌های ویتنام، فیلیپین، تایوان، مالزی و برونئی درباره مالکیت این آبراه همپوشانی دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: غرق شدن کشتی ، ویتنام ، دریای چین جنوبی
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