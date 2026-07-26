سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سفر هیئت عمانی به تهران گفت: تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره گفتگوهای ایران-عمان درباره تنگه هرمز گفت: روزهای جمعه و شنبه چند دور گفتگو بین ایران و عمان در سطح معاونان وزرای امور خارجه در تهران برگزار شد که طی آن دو طرف در مورد اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت ساحلی، تبادل نظر کردند.

بقائی با تاکید بر اینکه این گفتگوها مفید بود و پیشرفت‌هایی حاصل گردید، تصریح کرد: هیات نمایندگی عمان عصر شنبه تهران را ترک کرد اما رایزنی‌های فنی و سیاسی بین دو طرف ادامه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کنونی تنگه هرمز گفت: تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است.

منبع: تسنیم