رئیس اورژانس رفسنجان از وقوع دو حادثه رانندگی منجر به فوت در شهرستان انار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر سید محسن مرتضوی گفت: نخستین حادثه ساعت ۰۰:۲۵ در یکی از معابر شهر انار، بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سواری رخ داد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد. متأسفانه در این حادثه، راکب موتورسیکلت، نوجوانی ۱۶ ساله، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس رفسنجان افزود: دومین حادثه ساعت ۰۵:۱۹ در محور انار به رفسنجان، دو کیلومتر مانده به روستای شریف‌آباد، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان به وقوع پیوست که یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد در این سانحه نیز راننده خودرو، مردی ۳۷ ساله، به علت شدت آسیب‌های وارد شده، جان باخت.

دکتر مرتضوی با ابراز تأسف از وقوع این دو حادثه تلخ، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و توجه کامل به قوانین راهنمایی و رانندگی، در حفظ جان خود و دیگران کوشا باشند.