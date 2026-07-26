باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت کودکان لامردی از حمله جنایتکارانه آمریکا + فیلم

در مستند «جزئیات» به روایت کامران نجف زاده، کودکان نوجوانان لامردی، روایتگر روز حمله تروریستی آمریکا به این شهر جنوبی ایران شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مستند تلویزیونی «جزئیات» از شبکه نسیم کودکان لامردی جنایتی را روایت کردند که ارتش تروریستی آمریکا طی جنگ تحمیلی سوم علیه مردمان این شهر انجام داد.

مطالب مرتبط
روایت کودکان لامردی از حمله جنایتکارانه آمریکا + فیلم
young journalists club

ماجرای تلخ به شهادت رسیدن ایلیا خاتمی از زبان پدرش + فیلم

روایت کودکان لامردی از حمله جنایتکارانه آمریکا + فیلم
young journalists club

خشم کاربران از جنایت لامرد + فیلم

روایت کودکان لامردی از حمله جنایتکارانه آمریکا + فیلم
young journalists club

کودکانی که قد نکشیده جانباز شدند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم
۶۶۹

تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم
۵۹۶

گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم
۵۵۵

اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
علائم اصلی گرمازدگی + فیلم
۴۷۶

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم
۴۶۱

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha