باشگاه خبرنگاران جوان - معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی گفت: ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور با بهرهبرداری از واحدهای نیروگاهی جدید به بیش از ۷۹ هزار مگاوات رسیده است.
حامد صیرفیانپور با اعلام این خبر، افزود: در یکهفته گذشته با بهرهبرداری از ۳۴۸ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در قالب راهاندازی سومین واحد بخار نیروگاه فردوسی مشهد، واحد دوم گازی بخش توسعه نیروگاه خرمآباد و بهرهبرداری از نخستین نیروگاه زمینگرمایی کشور در مشگینشهر، مجموع ظرفیت نیروگاههای حرارتی به بیش از ۷۹ هزار مگاوات رسید.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۸ درصد کل ظرفیت نیروگاهی کشور در اختیار واحدهای تولید برق حرارتی است، گفت: در این میان واحدهای سیکلترکیبی با مجموع ظرفیت ۳۸۲۳۷ مگاوات بیشترین سهم را در تامین برق مورد نیاز شبکه سراسری به خود اختصاص میدهند.
معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی ادامه داد: همچنین واحدهای گازی با ظرفیت ۲۵۰۸۷ مگاوات و نیروگاههای بخاری با ظرفیت ۱۵۸۳۸ مگاوات جایگاههای بعدی را در سبد تولید برق کشور به خود اختصاص دادهاند.
صیرفیانپور تاکید کرد: در حال حاضر ۶۴۸ واحد تولید برق حرارتی در قالب ۱۵۱ نیروگاه حرارتی کشور وظیفه تامین سهم عمده برق کشور را بر عهده دارند که بیش از ۶۹ درصد این ظرفیت در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی است.
منبع: وزارت نیرو