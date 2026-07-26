باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز اعلام کرد ۳۵۰ نیروی عملیاتی در قالب ۲۵ پایگاه اورژانس از ۲۹ تیرماه در محورهای منتهی به مرز چذابه مستقر شدهاند.
به گفته وی، درمانگاههای شبانهروزی، تیمهای بهداشت محیط و نیروهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی، تأمین اجتماعی، نفت، نیروهای مسلح و بسیج نیز تا پایان بازگشت زائران در آمادهباش کامل خواهند بود.
رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین خوزستان از آمادگی کامل استان برای پذیرایی از زائران خبر داد و اعلام کرد بیش از ۳۵۰ موکب و محل اسکان در مرزهای استان آماده شدهاند که امکان اسکان حدود ۵۰ هزار زائر را فراهم میکنند.
این ظرفیت با هدف کاهش ازدحام و فراهم کردن شرایط مناسب برای استراحت زائران در مسیر پیادهروی اربعین ایجاد شده است.
تقویت حملونقل ریلی تا مرز شلمچه
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نیز از افزایش خدمات حملونقل ریلی خبر داد و اعلام کرد روزانه ۲۲ رام قطار در مسیر رفت و برگشت به مرز شلمچه، مسئول جابهجایی زائران هستند تا بخشی از بار ترافیکی جادهها کاهش یابد.
مرز چذابه خلوتتر است
رئیس سازمان حج و زیارت کشور که از مرزهای شلمچه و چذابه بازدید کرده است، با قدردانی از هماهنگی مطلوب دستگاههای اجرایی و توسعه خدمات موکبهای مردمی، توصیه کرد زائران برای کاهش زمان انتظار، مرز چذابه را به عنوان مسیر خروج انتخاب کنند.
وی همچنین بر ضرورت ثبتنام در سامانه سماح و مدیریت زمان سفر، بهویژه حرکت در ساعات عصر و شب، تأکید کرد.
اینترنت رایگان در مرزهای اربعین
مدیر مخابرات منطقه خوزستان از راهاندازی اینترنت بیسیم رایگان (Public Wi-Fi) در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه خبر داد.
بر اساس این طرح، زائران میتوانند بدون پرداخت هزینه، از خدمات اینترنت برای ارتباط با خانواده، استفاده از پیامرسانها و دریافت اطلاعات مورد نیاز سفر بهرهمند شوند..
هشدار پلیس؛ خستگی و خوابآلودگی مهمترین عامل تصادفات
جانشین پلیس راه خوزستان با اشاره به روان بودن ترافیک در محورهای منتهی به مرز چذابه، مهمترین تهدید سفرهای اربعین را خستگی و خوابآلودگی رانندگان عنوان کرد.
وی گفت: بیشترین تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها رخ میدهد و از رانندگان خواست حتی اگر فاصله کمی تا مقصد دارند، در صورت احساس خوابآلودگی حتماً توقف و استراحت کنند تا از وقوع حوادث تلخ جلوگیری شود.
آنچه این روزها در مرزهای خوزستان بیش از هر چیز به چشم میآید، همدلی دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، پلیس، موکبهای مردمی و خادمان اربعین است؛ تلاشی هماهنگ که با هدف فراهم کردن سفری ایمن، آرام و شایسته برای میلیونها عاشق اباعبدالله الحسین (ع) در حال انجام است.