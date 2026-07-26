باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گزارش‌های رسانه‌ای روز یکشنبه اعلام کردند که انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پیش از عزیمت به آمریکا، کابینه امنیتی را تشکیل دهد.

روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که نتانیاهو ساعت ۱ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۰:۰۰ به وقت گرینویچ) با اعضای کابینه دیدار خواهد کرد.

این نشست پس از گزارش‌هایی مبنی بر دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به مقامات مبنی بر عدم انجام حملات بیشتر علیه ایران برگزار می‌شود.

سازمان پخش اسرائیل به نقل از منابع اعلام کرد: جلسه کابینه در بحبوحه تنش‌ها با ایران به دلایل امنیتی به یک مکان زیرزمینی منتقل می شود.

قرار است نتانیاهو سه‌شنبه آینده در واشنگتن با ترامپ دیدار کند.

منبع: آناتولی